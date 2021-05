Start Petit Chateau met Maxime en Montana Meiland al lekker klunzig

SBS6 pakt vanavond meteen door met de familie Meiland. Maandag stopte Chateau Meiland, maar de zussen Maxime en Montana gaan nu babykamers fiksen in hun eigen serie Petit Chateau.

Hier zie je de eerste beelden. Dat belooft – het zal de vaste (en vele) fans goed doen – in ieder geval een hoop klunzigheid. Maar uiteindelijk ook prachtige babykamers.

Maxime en Montana Meiland voor het eerst samen

Afgelopen maandag werd ‘het laatste’ seizoen Chateau Meiland afgesloten. Daarin werd duidelijk dat de prille liefde van Erica Meiland weer voorbij was. De perikelen rondom Martien Meiland en de rest van de familie trokken 1,2 miljoen kijkers. SBS6 moet ‘dóór met die Meilandjes’ hebben gedacht. De zussen Maxime en Montana kregen daarom de kans om voor het eerst samen een televisieprogramma te maken. Sommige mensen kunnen de Meilandjes niet meer zien, maar voor heel veel anderen blijft het kostelijk vermaak.

Prime time 20.30 uur gaat Petit Chateau vanavond van start. Geheel volgens het Martien Meiland-principe (hij roept dan altijd ‘aú!’), schrikt zijn dochter Maxime nu van elk nietje dat in een gipsen wand verdwijnt.

Babykamers onder handen genomen

Petit Chateau betekent klein kasteel en dat ‘klein’ gaat in dit geval om babykamers. Maxime en Montana Meiland gaan langs bij jonge gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn om een babykamer op tijd op orde te krijgen. In een handomdraai toveren de meiden de babykamer om tot een waar paleis. Althans, dat is de bedoeling. Ze laten dromen uitkomen door een babychateau te creëren. Maxime en Montana doen dit compleet op hun eigen manier: met veel creativiteit, een flinke dosis overmoed en lef, de juiste contacten en… gekluns.



De op dit moment zelf zwangere Maxime zag het helemaal zitten: „Toen ik een aantal jaar geleden in verwachting was van Claire, had ik een heel klein huisje. Zij sliep op de overloop, dus ik ben heel handig geworden met kleine ruimtes.” „Ik kan best goed behangen, dus daar moet Maxime vanaf blijven”, vertelt Montana. „Soms zijn we handig, maar vervolgens timmer je samen een kastje volledig scheef in elkaar”, vult Maxime lachend aan. „Wanneer zo’n ding voor jezelf is, denk je vrij snel: ‘laat maar, prima zo’, maar nu is het voor iemand anders. Je moet dus echt presteren.”

Is het daarna klaar met de familie Meiland?

Voor wie denkt dat het daarna wel even gebeurd is met de avonturen van de familie Meiland: nee. De hele zomer zijn ze met oude afleveringen zelfs élke dag op SBS6 te zien. En na de zomer? Dan start een nieuw seizoen Chateau Meiland en zien we hoe zij een nieuw bestaan opbouwen in Noordwijk.

Mocht je Petit Chateau gemist hebben en toch willen kijken? Terugkijken kan hier.