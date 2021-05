Op1-kijkers niet te spreken over uitzending van gisteravond: ‘Vreselijk’

Meestal hebben de kijkers van actualiteitenprogramma Op1 veel te zeggen over het onderwerp dat besproken wordt. Inhoudelijke argumenten, verschillende standpunten, onderbouwde meningen: dat soort dingen. Maar na de uitzending van gisteravond lijkt het maar over één ding te gaan: de presentatievaardigheden van Paul de Leeuw. Of, volgens de kijkers, het gebrek daaraan.

Tijdens Op1 ging het veel over het Eurovisiesongfestival. Zo schoof hoofdproducent Sietse Bakker aan, net als Jan Smit, Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Nikkie de Jager. Die laatste vier nemen de presentatie op zich, Nikkie dan de online versie. Zij hadden een hoop interessants te vertellen. Bijvoorbeeld Bakker, die zei dat iedereen die in Ahoy aan het Songfestival werkt elke 48 uur getest wordt op corona.

Nog een bijzonder detail: ondanks corona mag het muzikale festijn dit jaar doorgaan mét publiek. Normaal passen er 7000 mensen in Ahoy, nu zijn dat er 3500. Maar de kans bestaat dat corona roet in het eten gooit. „Dat kan altijd eigenlijk, op elk moment”, zegt Bakker. „Als het echt slecht gaat met de zorg, moet je dat gewoon niet doen. Vooralsnog lijkt het erop dat de cijfers zich stabiliseren.” Volgens hem laten modellen zien dat het de komende weken ook beter zal gaan.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoofdproducent @SietseBakker over de organisatie van het #Songfestival: de grootste Nederlandse productie aller tijden. ‘’Het is een heel uitdagend jaar door corona. Iedere 48 uur wordt iedereen die in Ahoy Rotterdam werkt getest.’’ #Op1 pic.twitter.com/unZApGNl5N — Op1 (@op1npo) April 30, 2021

Presentatievaardigheden Paul de Leeuw bij Op1

En ondanks al die interessante uitspraken, ook van bijvoorbeeld Chantal Janzen („Ik heb mij de afgelopen weken echt een paar dagen opgesloten om oude shows te bekijken en daarvan te leren”), ligt de focus toch echt op Op1-presentator De Leeuw. En dan vooral zijn manier van presenteren. Want daar zijn kijkers niet over te spreken. „Wat een drama uitzending vanavond!”, schrijft een kijker. „Wat slordig, wat gebrek aan kennis, wat onhandige vragen van Paul de Leeuw. Het is geen onderling gezelligheidsavondje.”

Een ander kan zich wel vinden in dat ‘gezellige’: „Wat een kinderachtig gegiechel. Niet meer te volgen. Vrijdagavond is het een Goois onderonsje.” En ergens klopt dat: ook in het fragment hierboven maakt De Leeuw een grapje, waarna heel wat gegiechel volgt.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Op1 #npo wat een drama uitzending vanavond! Wat slordig, wat gebrek aan kennis, wat onhandige vragen van #pauldeleeuw. Het is geen #onderling $gezelligheidsavondje. — CaJosto (@CaJosto) April 30, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een kinderachtig gegiechel. Niet meer te volgen. Vrijdagavond is het een Goois onderonsje #Op1 #Op1npo — Malpartida (@Malpartida17) April 30, 2021

„Paul de Leeuw is vanavond maar weer eens door het ijs gezakt”, schrijft een andere Op1-kijker. „De ene na de andere blunder. In het geheel geen kennis van waar hij zijn gast op moet bevragen. Om vervolgens om de haverklap door gasten heen te kakelen.

Regelrechte aanfluiting. Stop dit!”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

PdL is vanavond maar weer eens door het ijs gezakt. De ene na de andere blunder. In het geheel geen kennis van waar hij zijn gast op moet bevragen. Om vervolgens om de haverklap door gasten heen te kakelen.

Regelrechte aanfluiting. Stop dit!#op1 — Timothy Parchley (@theRealParchley) April 30, 2021

‘Jammer voor Astrid Joosten’

Veel mensen vinden het vooral jammer voor Astrid Joosten, die volgens hen wél beschikt over degelijke presentatievaardigheden. „Die Paul de Leeuw is totaal ongeschikt om Op1 te presenteren. Door zijn gezever word je totaal afgeleid. Vervangen aub. Jammer voor Astrid.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die #Pauldeleeuw is totaal ongeschikt om #Op1 te presenteren. Door zijn gezever wordt je totaal afgeleid. Vervangen aub. Jammer voor Astrid. — Geert Notenboom (@GeertNotenboom) April 30, 2021

Joosten probeert ook nog „enige structuur aan te brengen, maar dat lukt niet echt”, vindt een ander. Volgens hem waren de laatste 10 minuten van Op1 dan ook „niet te harden”.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laatste 10 minuten van #op1: Niet te harden, die Paul de Leeuw, kakelt overal impulsief doorheen. Astrid Joosten probeer nog enige structuur aan te brengen maar lukt niet echt. Liever #Beau dan #op1npo op vrijdag — intr🌍versum (@Introversum1) April 30, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Op1 Hoe serieus moeten wij de presentatie van dit programma op vrijdag nog nemen? Astrid heeft het niet gemakkelijk. — Jaap Slot (@slot_j) April 30, 2021

De Leeuw en Joosten stoppen met Op1

Al deze ontevreden kijkers zullen hun ‘wens’ binnenkort in vervulling zien gaan, want eind juni stopt dit presentatieduo. Medio april werd bekend dat Joosten en De Leeuw hoogstwaarschijnlijk vertrekken bij het programma. Ze kregen namelijk meer kritiek dan lof, zoals ook hierboven duidelijk wordt. Maar een echte bevestiging is er nog niet: „De huidige afspraken met Paul en Astrid lopen tot en met juni dit jaar”, zei een woordvoerder. „Welke duo’s in de beide zomermaanden juli en augustus Op1 gaan presenteren, moet nog worden besproken door de NPO en de betrokken omroepen. Daarbij wordt ook gekeken naar ieders beschikbaarheid in de vakantieperiode.”

Eén kijker heeft in ieder geval een idee om nieuwe presentatoren te kiezen: „Waarom geen presentator-verkiezingen?”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vreselijk. Waarom geen presentator-verkiezingen. Paul exit #op1 — Fred Nagtegaal (@FredNagtegaal) April 30, 2021

Wil je Op1 terugkijken? Dat kan hier.