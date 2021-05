Showcolade met bijtende BN’ers in één adem genoemd met Andere Tijden

NPO is bezig met een verjongingsslag en wil vanaf 2022 meer investeren in online. Ook verdwijnen ‘oude vertrouwde’ programma’s als Radar en Andere Tijden helemaal of gedeeltelijk van de buis en zijn er nieuwkomers als Showcolade, waar bijna niemand over te spreken is.

En daar kunnen mensen op social media maar weinig chocola van maken. Al proberen ze dat wel, liefst met een woordspeling.



Te veel chocolade is slecht voor het gebit, waarschuwden tandartsen vroeger, maar dat waren andere tijden. #showcolade — Peter Punt (@vergezicht) May 7, 2021



Retweet als jij er geen chocolade van kan maken dat Showcolade mag blijven en Andere Tijden moet verdwijnen. #showcolade #AndereTijden pic.twitter.com/tjE7qJSLuQ — dewoordspeling (@dewoordspeling) May 7, 2021

Tijdens De Vooravond vertelde NPO-omroepdirecteur Frans Klein over NPO’s verjongingskuur en alles wat daarbij komt kijken, en wat na dit jaar niét meer te kijken valt. Zoals Andere Tijden, dat resulteerde in groot verzet van kijkers, een petitie en de hashag #AndereTijdenMoetBlijven. „NPO baas: functie elders”, stelt een kijker voor.

Volgens Twitteraars is Klein bezig met het „slopen van goede programma’s” zoals Andere Tijden, Radar en Opsporing Verzocht, „ten gunste van Showcolade, droevig allemaal”.



Showcolade

Showcolade wordt gepresenteerd door Edsilia Rombley en gaat, heel kort door de bocht, over BN’ers die in chocolade kunstwerken happen. In tegenstelling tot een programma als Heel Holland Bakt scoort Showcolade totaal niet. Zelfs Omroep Max-baas Jan Slagter beaamt dat het programma „heel mager” is, al ligt dat niet aan de presentator. „Edsilia Rombley presenteert het fantastisch.”



De baas van @OmroepMAX @Jan_Slagter reageert op kritiek op de spelshow #showcolade. Hij concludeert dat het progamma niet bij MAX past. "Het format is te mager." Het is niet het einde van de wereld en hij heeft er van geleerd, zegt hij in het Mediaforum @SpraakmakersOp1 pic.twitter.com/Cq0ViwzK5h — NPO Radio 1 (@NPORadio1) May 3, 2021



Wat is #Showcolade? Is dat vergelijkbaar met #AndereTijden? Want als ik mijn timeline zo zie dan kijken veel fans van #AndereTijden ook naar #Showcolade om dan vervolgens wel te zeggen dat dat laatste echt bagger is. — Peter-Paul Timp (@PPTimp) May 7, 2021

Hoewel Showcolade na dit seizoen niet meer terug komt, zo beloofde Slagter, blijven mensen het programma in een adem noemen met het verdwijnende Andere Tijden om het grote kwaliteitsverschil aan te geven en is het af en aan trending op Twitter.



En nu weet ik het zeker, per direct mijn lidmaatschap op een omroep opzeggen en er nooit meer 1 nemen. #showcolade wat een treurnis.

Mag het publieke bestel klappen aub.#anderetijden verdwijnt en dit komt er voor in de plaats. — the artist formerly known as Bert Hendriks (@BertHendriks33) May 7, 2021



Vraag en aanbod, als het zo een top programma is willen de commerciele het vast hebben. #AndereTijden #showcolade — Mathijs (@KasMathijs) May 7, 2021



Nee, wel #showcolade durven te maken (zonder te vragen 😢) en stoppen met @AndereTijden??? Mag ik mijn geld dan terug?! https://t.co/0ZNeKg80L3 — Joost Schelling (@Joost1978) May 7, 2021

Deels van de Radar

Ook publiekslievelingen Radar en Opsporing Verzocht voelen de druk van NPO. Ondanks altijd weer goede kijkcijfers en een vast publiek – Radar trekt wekelijks anderhalf miljoen kijkers -, gaat het volgens Klein om een ‘oud publiek’ en dat past niet bij hun nieuwe missie waarbij jonge kijkers trekken centraal staat. En dat betekent consequenties, waar JA-politicus Joost Eerdmans overigens meteen op inspringt.



De NPO-honger naar een ander publiek lijkt niet te stoppen. Na inkorten van het populaire en multiculturele Opsporing Verzocht moeten ook informatieve programma's als Radar en Andere Tijden eraan geloven #JA21 wil juist behoud informatieve en publieke taak https://t.co/W595qfLFx1 — Joost Eerdmans (@Eerdmans) May 7, 2021

Radar schrapt dit jaar al veertien afleveringen. „Dat besluit viel ons heel rauw op het dak”, zei Antoinette Hertsenberg, al 26 jaar presentator van Radar, in het AD. „Blijft er nog ruimte voor goede onderzoeksjournalistiek, dé hoofdtaak van de publieke omroep? Nu hebben we budget en ervaren mensen om maandenlang onderzoek te verrichten, maar ik vrees dat in ronde twee aan ons budget gemorreld zal worden.” Hertsenberg is bovendien bang dat Radar naar een andere zender of tijdstip wordt verplaatst.

