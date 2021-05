Rotterdam wacht niet op overheid en lost schulden slachtoffers toeslagenaffaire af

De gemeente Rotterdam gaat de schulden aflossen van ouders die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire. De stad vindt dat de overheid er veel te lang over doet om afspraken te maken met de schuldeisers en wacht niet langer.

De toeslagenaffaire ontstond door fraudeverdenkingen rondom kinderopvangtoeslagen, waar niets van klopte. Door het strenge optreden van de Belastingdienst kwamen zo’n 26.000 ouders in de schulden te zitten. Dit leidde niet alleen tot duizenden euro’s aan financiële schade bij de gedupeerden, maar vaak ook tot emotionele schade bij van fraude beschuldigde ouders. Het kabinet viel uiteindelijke over de toeslagenaffaire.

Rotterdam pakt door: ‘Langer wachten onacceptabel’

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakte onlangs bekend dat de overheid de private schulden van gedupeerde ouders zal gaan afbetalen. Rotterdam wil echter doorpakken en niet langer wachten tot het Rijk alle slachtoffers heeft geholpen. „Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum. Elke dag langer wachten is onacceptabel”, laat wethouder Michiel Grauss weten. De wethouder heeft armoedebestrijding en schuldenaanpak in zijn portefeuille.

400 slachtoffers toeslagenaffaire

In ieder geval vijftig Rotterdammers zijn snel schuldenvrij dankzij de gemeente. Maar de groep is waarschijnlijk veel groter. Deze vijftig zijn door de Belastingdienst erkend als gedupeerden. De gemeente Rotterdam wil zo snel mogelijk meer informatie van de Belastingdienst over andere slachtoffers. Uiteindelijk zal Rotterdam dan voor zo’n 400 inwoners de schulden afbetalen. „Zo kunnen ze een nieuwe start maken met de 30.000 euro die ze als compensatie van de Belastingdienst hebben ontvangen”, aldus Grauss.

Schuldenvrij

Deze versnelde aflossingen houden in dat de schuldeisers van de gedupeerden het bedrag krijgen waar ze eerder akkoord mee zijn gegaan. Het geld dat het slachtoffer van de toeslagenaffaire inmiddels al had betaald aan de schuldeiser wordt dan teruggestort. Binnen enkele dagen is de persoon dan schuldenvrij. Op haar beurt gaat de gemeente ervan uit dat de landelijke overheid het aflossingsbedrag op de gemeentebegroting dekt.