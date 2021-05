Erica doet onthulling over relatie in Chateau Meiland

In de laatste aflevering van Chateau Meiland maakt Erica verdrietig nieuws bekend. Zij en haar vriend Sander van Betten zijn namelijk weer uit elkaar.

In maart maakten de realityster en de privédetective bekend dat ze een relatie hadden. Vervolgens was Van Betten ook te zien in Chateau Meiland: hij en Erica gingen op date. Shownieuws schrijft dat het voormalige stel nog wel goede vrienden zijn. Erica’s ex zou zelfs met de familie meegaan naar het chateau in Frankrijk.

Over de breuk rept de privédetective met geen woord, maar hij zegt dat hij inderdaad mee is geweest met de familie Meiland. „Ik was al een goede vriend van de familie. En ja, ik ben ook inderdaad mee geweest. Ik ga wel vaker mee op stap. Dus er is niks veranderd, hoor.”



Relatie Erica Meiland

Als je een relatie aangaat met een realityster, lever je flink wat privacy in. Dat ondervond ook Van Betten, die kort na de aankondiging van de relatie op Instagram postte dat hij nog maar even ging „genieten van mijn vrijheid in redelijke anonimiteit”. „Alles voor de liefde”, schreef hij erbij, met een verliefde emoji erachter.

Op dat moment, in maart, was het stel al een halfjaar samen. Maar ook toen wilde de privédetective niet veel details prijsgeven.

Chateau Meiland

In een vorige aflevering van Chateau Meiland maakte Maxime dan eindelijk bekend of ze zwanger is van een meisje of van een jongetje. Martien had het al geraden, en ja hoor: een meisje. De onthulling deed Maxime via een speciale taart. Op een briefje schreef de dokter wat het geslacht is, zij of hij gaf dat briefje aan de bakker en die zorgt ervoor dat de vulling van de taart roze of blauw is.



Maar de buitenkant van de taart, die beviel Maxime allerminst. Daar ontstond onder Chateau Meiland-kijkers nogal wat onbegrip over. „Kinderachtig” en „verwend” zijn twee woorden die kijkers veel gebruiken om Maxime te omschrijven. In een aflevering dáárvoor kreeg ze ook al op haar kop, omdat ze naar haar vader snauwde dat hij niet zou weten wat het woord ‘werken’ betekent.

