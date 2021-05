Venezuela verhoogt minimumloon met 300 procent, maar niemand heeft er wat aan

Het minimumloon in Venezuela gaat met bijna 300 procent omhoog. Dat maakte de Venezolaanse regering gisteren bekend. Maar toch heeft niemand iets aan die extreme verhoging.

Het minimumloon gaat omhoog van 64 dollarcent (ongeveer 1,8 miljoen bolivar) naar zo’n 2,40 dollar (7 miljoen bolivar). Dat is een stijging van 289 procent. En wie minder dan 10 miljoen bolivar verdient, krijgt ook een voedselbon van 3 miljoen. Maar voor veel Venezolanen betekent dit niets. Ze kunnen er, op een kilo kaas en een liter melk na, amper iets van kopen.

Al vier jaar hyperinflatie

Dat komt omdat de economie van het land al jaren diep in het slop zit. Venezuela kampt voor het vierde jaar op rij met een zogenoemde hyperinflatie. De bolivar is daardoor niets meer waard. De regering besloot daarom twee jaar geleden om meer transacties met andere valuta toe te staan, maar in de praktijk krijgen veel mensen hun loon nog uitbetaald in bolivar.

Het is de tweede keer dit jaar dat het minimumloon in Venezuela flink omhoog gaat, maar niets lijkt te helpen om uit de economische crisis, die in 2014 ontstond, te komen. Het land is heeft de grootste olievoorraad in de wereld en is daar sterk van afhankelijk. Maar toen de olieprijs daalde, zorgde dat voor een begrotingstekort en werd Venezuela de afgrond ingetrokken.

President Maduro probeerde dat probleem op te lossen door veel extra geld in omloop te brengen, maar dat zorgde ervoor dat de waarde van de bolivar alleen maar meer daalde. De prijzen van producten stegen razendsnel en al snel betaalden Venezolanen een paar miljoen bolivar voor een gemiddelde lunch.

Venezuela schrapt nullen van biljetten

Maduro introduceerde daarom een nieuwe munt, de ‘soevereine’ bolivar. In feite werden er daarmee vijf nullen van de biljetten weggestreept. Dat moest ervoor zorgen dat Venezolanen niet meer met enorme stapels geld op de proppen hoefde te komen voor simpele boodschappen.

Maar ook dat bleek niet te helpen. Het betalen met cash geld is inmiddels zo onhandig geworden, dat in de praktijk vaak de Amerikaanse dollar wordt gebruikt om producten te prijzen en te betalen. Bolivars worden in veel gevallen alleen nog gebruikt bij het overmaken van geld of als mensen betalen met betaalkaarten.