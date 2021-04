Twan Huys onthult eerste drie gasten van College Tour

Het nieuwe seizoen van het bekende interviewprogramma College Tour begint bijna. Twan Huys neemt weer plaats op de presentatiestoel en hij onthulde vandaag zijn eerste drie gasten.

Dinsdag 11 mei verschijnt College Tour weer op de buis. Vandaag maakte Huys, in de uitzending van NPO Radio 2 , de eerste interviewkandidaten bekend. Zangeres Ilse de Lange, ziekenhuisdirecteur Marcel Levi en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bijten het spits af. De opnames van dit seizoen vinden plaats op verschillende locaties in Amsterdam. Waaronder Paradiso, De Oude Lutherse Kerk en Koninklijk Theater Carré.



Uitstapje Twan Huys naar commerciële omroep

Twan Huys maakte in 2018 een overstap van de publieke omroep naar RTL4. Daardoor moest hij zijn presentatiestoel voor College Tour afstaan aan Matthijs van Nieuwkerk. De oud-DWDD presentator bleek toch niet de meest geschikte kandidaat en hield het na één seizoen voor gezien. Huys boekte daarnaast weinig succes bij de commerciële omroep en keert nu dus weer terug op zijn vertrouwde plek.

De eerste aflevering staat in het teken van zangeres Ilse de Lange en het Eurovisie Songfestival. De Lange had een belangrijke rol als mentor voor Duncan Laurence. Die uiteindelijk de zangwedstrijd won en ervoor zorgde dat het evenement dit jaar in Nederland wordt georganiseerd. De aflevering met De Lange is vlak voor de aftrap van het Songfestival in Rotterdam. Dat van 18 mei tot 22 mei plaatsvindt.

Femke Halsema en coronacrisis

In de opvolgende aflevering op 18 mei, treft de kijker hoogleraar en ziekenhuisdirecteur Marcel Levi. Hij kreeg tijdens de coronacrisis ineens veel bekendheid en mengde zich in het coronadebat. Ook wordt zijn naam veelvoudig genoemd als opvolger van Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid.

Burgemeester Femke Halsema verschijnt op 25 mei bij Huys in de uitzending. Halsema verdiende volgens Huys een plek vanwege haar rol als vrouwelijke burgemeester en de huidige coronacrisis.

Studenten

De andere drie gasten worden later bekend gemaakt. Geïnteresseerde studenten, die in het publiek zitten en vragen mogen stellen, kunnen zich aanmelden voor de opnames.