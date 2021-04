Onbekend aantal mensen per ongeluk ingeënt met dubbele dosis AstraZeneca

Een onbekend aantal mensen heeft per ongeluk een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin gekregen. Een woordvoerster van GGD Hollands Midden heeft bevestigd dat de patiënten die vrijdag het vaccin ingespoten hebben gekregen een dubbele dosis kregen. Het gaat om mensen die door een huisartsenpraktijk werden opgeroepen om zich te laten vaccineren. De mensen zijn ingeënt in zalencentrum De Bron.

Hoeveel mensen per ongeluk een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen, is nog niet bekend. De ontvangers van de dubbele dosis zijn wel gebeld en op de hoogte gebracht van het voorval. Ook hebben ze het advies gekregen om eventuele bijwerkingen meteen te melden.

Dubbele dosis niet schadelijk

De richtlijnen van het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap stellen dat een dubbele dosis niet schadelijk is. Ook zou het niet meer bijwerkingen opleveren. De prikplek, daarentegen, kan wel pijnlijker zijn.

Er is de laatste weken nogal wat te doen om het AstraZeneca-vaccin. Zo zijn meerdere Europese landen gestopt met het gebruiken van dit vaccin nadat meerdere mensen na inenting last kregen van bloedstolsels en tromboseklachten. Ook zijn er in verscheidene landen mensen overleden aan de gevolgen van een trombose.

In hoeverre deze klachten veroorzaakt worden door het vaccin van AstraZeneca is nog niet bekend. Afgelopen week liet het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nog weten dat het vaccin wel veilig is. Volgens het bureau hadden deskundigen geen specifieke risicofactoren gevonden die de kans op tromboses na inenting met AstraZeneca groter maken. Naar verwachting komt het EMA rond 7 april met een nieuw advies over het vaccin.

Tromboses na inenting AstraZeneca

In Nederland hebben tot nu toe vijf vrouwen een trombose gekregen na inenting met AstraZeneca. Een van deze vrouwen is overleden. In Duitsland zijn er 31 mensen die een bloedstolsel kregen na inenting, waarvan 9 mensen het niet overleefden. Het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin ook op grote schaal gebruikt wordt en is, heeft 30 meldingen van mensen met tromboseklachten. In totaal overleden 7 Britten als gevolg van een trombose.