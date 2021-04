Zonder het te vragen stichting opgericht voor kinderen van Ruinerwold

Ze begonnen hun leven met zo’n beetje tien-nul achterstand. Hoogste tijd dat de kinderen van Ruinerwold het vanaf nu iets gemakkelijker krijgen. In elk geval financieel, hoopt oprichtster van stichting Kinderen van Ruinerwold.

Er wordt een stichting opgericht voor de kinderen van Ruinerwold. Dat maakt initiatiefnemer Esther Suurmond bekend in De Nieuws BV.



Esther Suurmond is al jaren bevriend met Shin, de oudste van de Ruinerwold kinderen. Sinds het zien van de documentaireserie De Kinderen van Ruinerwold weet ze wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ze wil iets voor de kinderen doen en is daarom een stichting gestart. @denieuwsbv pic.twitter.com/JqoWiHckKT — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 13, 2021

Stichting Kinderen van Ruinerwold

Suurmond start de stichting omdat ze de kinderen wil voorzien in hun levensonderhoud. „Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst kunnen we misschien iets makkelijker maken. Sommige kinderen starten bij 0, andere bij -10. Dan is het heel moeilijk om iets op te kunnen bouwen.”

Crowdfunding stichting

Met een crowdfunding wil de stichting geld ophalen dat wordt verdeeld onder de kinderen. De potjes worden beheerd door de stichting. En waar het voor gebruikt gaat worden, is te lezen op de website. „Bij de start en herstart van hun leven als jongvolwassenen bevinden ze zich op een punt waar ze mogelijk veel kosten zullen maken voor opleiding, woonruimte, medische zorg, omscholingskosten, rijlessen enz. Met het opzetten van een inzamelingsactie actie kunnen we hier invulling aan geven en hen een steuntje in de rug geven.”

Reactie kinderen

De oudste kinderen hebben positief gereageerd op het initiatief. „Ze waren verrast, maar zijn akkoord. Wel wil ik benadrukken dat de kinderen er zelf niet om gevraagd hebben.” De jongere kinderen zijn ook op de hoogte en hebben er geen bezwaar tegen.

Suurmond is betrokken geraakt bij de situatie van de kinderen omdat ze al ruim tien jaar bevriend is met Shin, de oudste van de Ruinerwold-kinderen. „Ik heb nooit geweten wat het hele verhaal was, maar sinds de documentaire weet ik pas wat er echt heeft afgespeeld.” Dat inspireerde haar, en Jan, Hans en Bert, zo staat op de website te lezen, tot het oprichten van de stichting. Vanaf vandaag is de website online en eind deze week zal de crowdfunding starten.