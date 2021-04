Jongeren zien festival deze zomer wel zitten

Laf bier uit een krakend plastic glas, livemuziek en een zonnetje op je bol terwijl je wordt omgeven door hordes gelijkgestemden. Door de pandemie konden we in 2020 niet naar een festival. Veel jongeren verwachten komende zomer wel gewoon een dansje te wagen op een prachtig gedecoreerd festivalterrein, waar de dj’s en bands voor muziek zorgen.

Half maart mochten 3000 mensen al even proeven van de vrijheid tijdens de twee testfestivals die zijn georganiseerd door Fieldlab Events. Veel jongeren verwachten komende zomer in de voetsporen van dit publiek te kunnen treden. Een op de drie jongeren denkt komende zomer wel weer een dansje te kunnen wagen op een festivalterrein.

Festival in de zomer

Studentenplatform StudeerSnel.nl deed samen met evenementenleverancier CM.com onderzoek. Ze vroegen naar hoe bereid jongeren zijn om tegen het (hopelijk) einde van de pandemie een potje te festivallen. Een derde ziet het rooskleurig in vanaf de zomer. Een minstens even grote groep is wat voorzichter, zij denken pas in september weer helemaal los te kunnen gaan. De overige ruim dertig procent denkt pas weer te kunnen festivalflirten op een festivalterrein in 2022.

In het onderzoek keek men naar hoe die festivals er dan uit moeten zien. Zo zijn bubbels en dansvakken bij de meesten niet in trek. Bijna de helft zegt in deze vorm liever nog even te wachten tot we weer een normaal feestje kunnen bouwen. Het dragen van mondkapjes is voor vijftig procent een reden om niet te gaan, waarschijnlijk omdat het zo lastig bier drinkt.

Coronaproof dansen

Hoe het dan wel moet? Er zijn verschillende manieren om coronaproof de moshpit in te duiken bij je favoriete artiest. Zo’n twintig procent van de jongeren die zijn ondervraagd zegt wel bereid te zijn een prik te halen om weer even los te kunnen gaan. Een sneltest op locatie, van tevoren testen en vaccinatiepaspoorten worden daarnaast genoemd als manieren om je veilig te kunnen onderdompelen in het festival.

Toch is dat vaccinatiepaspoort een heikel puntje. Waar vier op de tien ondervraagden het een topidee vindt, staat een derde juist heel negatief tegenover dit bewijs van coronavrij zijn. Een paar extra euro’s neerleggen is dan weer geen probleem. Bijna de helft snapt dat tickets duurder worden en veel zijn bereid dat ook te lappen.

Een kleine veertig procent maakt zich zorgen om de hygiëne op een festival. Mochten festivals doorgaan, dan gaan ze er ongetwijfeld anders uitzien. De ondervraagden verwachten dat er meer toiletten en plekken om je handen te wassen zijn. De ondervraagden die zich druk maakten om de hygiëne hoeven zich daarmee iets minder zorgen te maken.