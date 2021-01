Gordon is helemaal klaar met beschuldigingen van Gerard Joling

Gordon is woest over de kritiek die hij krijgt vanwege zijn nieuwe hondje Toto. Zelfs collega Gerard Joling deed zijn zegje, hij vroeg zich hardop af of Gordon wel voor het hondje kan zorgen. Nu is de maat vol voor Gordon, lijkt het. In een bericht op Instagram laat hij namelijk weten dat hij een advocaat heeft ingeschakeld.



Toto is een Franse Bulldogs, en die kampen vaak met verschillende gezondheidsklachten. Vrijdag zei Joling dat Gordon wel vaker honden had, maar dat hij destijds geen tijd had voor de beestjes. Daarom zou hij ook nu geen hond in huis moeten nemen. Weer trok Gordon naar Instagram om zijn onvrede te laten blijken. Hij noemde de opmerkingen van zijn voormalige televisiepartner „de zoveelste dolksteek” in zijn rug. Gisteravond in RTL Boulevard zei Joling dat de boze reactie van Gordon misschien kwam doordat hij weer aan de drank en drugs zat.

En daar gaat het voor Gordon helemaal mis: hij kan er niet bij dat mensen hem zijn hondengeluk niet gunnen. „Ik vraag me werkelijk af waar men mee bezig is? De wereld staat in brand en het gaat over mijn hond? Ik ben een dierenbeul??”, schrijft hij vandaag op Instagram. „Na mijn afkickperiode en de gewelddadige overval vorig jaar heb ik op aanraden van mijn therapeut een hondje genomen. De band die ik nu al heb met Toto is onbeschrijfelijk leuk. De beste beslissing ooit! Dat het ras problemen heeft mag duidelijk zijn maar Toto is kerngezond, ademt gewoon normaal en is door diverse dierenartsen nagekeken afgelopen weken.”



Gordon: ‘Heb filmpjes van ladderzatte meneer Joling’

Ook vindt Gordon het „walgelijk en verwerpelijk” dat hij als dierenbeul wordt betiteld. „Dat vervolgens mijn ex collega Gerard nog even zijn plasje over moet doen zegt meer over het karakter van hem. Ik ben in herstel en zal dat mijn hele leven blijven en ben dit jaar heerlijk clean begonnen. Er circuleren diverse filmpjes rond op internet van een ladderzatte meneer Joling die mij afgelopen 24 uur weer zijn toegestuurd. Ik zou eerst mijn eigen drankprobleem eens benoemen alvorens je kwetsende en onnodig grievende uitspraken doet aan het adres van een persoon die er tenminste openlijk voor uitkomt.”

Daarom heeft hij een advocaat ingeschakeld. „Ik heb mijn advocaat opdracht gegeven de media die systematisch suggestieve en smadelijke artikelen plaatsen in rechte te betrekken en vanaf morgen te starten met een bodemprocedure of een kort geding om de smadelijke lasterlijk uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen.”

