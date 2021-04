Na 20 jaar eindelijk weer stokstaartjes geboren in DierenPark Amersfoort

Er worden wel vaker nieuwe dieren geboren in dierenparken, maar in het geval van DierenPark Amersfoort is het nu toch wel even extra bijzonder. Na meer dan twintig jaar zijn er eindelijk weer stokstaartjes geboren!

Na ruim twintig jaar zijn er stokstaartjes geboren in DierenPark Amersfoort. De dierentuin spreekt van een heel bijzonder moment omdat de dieren erg kieskeurig zijn bij het kiezen van een liefdespartner.

De beelden van de dieren worden op hun social media-kanalen gedeeld en de beweeglijke dieren, waaronder drie ook al zeer beweeglijke kleintjes, zullen waarschijnlijk bij de grootste negativo’s nog een glimlach op het gezicht toveren.



Voor het eerst in twintig jaar zijn er stokstaartjes geboren in ons park. 🤩 Deze roofdiertjes zijn kieskeurig bij het uitzoeken van hun liefdespartner. Na twee decennia is er nu een match tussen een mannetje en een vrouwtje. Zij hebben drie jongen op de wereld gezet. 👇 pic.twitter.com/k5WXFMzfMq — DierenPark Amersfoort (@dpamersfoort) April 22, 2021

„Voordat stokstaarten een liefdeskoppel vormen, moeten zij elkaar heel leuk vinden. Na twee decennia is er nu een match tussen een mannetje en een vrouwtje en dat resulteert nu in een drietal jongen waar het heel goed mee gaat”, laat dierenverzorger Marc Belt weten.

Mensen reageren met hartjes en hartjesogen op het ‘kleine grote nieuws’. „Gefeliciteerd met de drieling!”



Stokstaartjes in Amersfoort

De Afrikaanse roofdiertjes wonen al lange tijd in het dierenpark, maar aanwas bleef uit. Een zwangerschap duurt bij deze dieren ongeveer 2,5 maand. „Bij de geboorte zijn de jongen eerst nog blind, doof en kaal. Na ongeveer tien dagen gaan hun ogen en oren open en verkennen zij de wereld. Als moeder op zoek gaat naar voedsel, babysit de rest van de groep; het zijn heel zorgzame dieren.”

De geboorte van deze drie stokstaartjes stemt hoopvol. Het dierenpark hoopt binnenkort op meer geboortes. DierenPark Amersfoort is op dit moment gesloten vanwege de coronamaatregelen.