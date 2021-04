Laatste kans op Netflix: deze 9 grote films gaan snel verdwijnen

Je kent het riedeltje ondertussen: Netflix voegt praktisch dagelijks nieuwe films en series toe, maar er verdwijnen ook geregeld weer topfilms.

Vooral bij blockbusters van andere studio’s is het helaas de laatste tijd vaak raak. Zeker nu veel concurrenten hun eigen streamingdienst beginnen. De komende dagen verdwijnen er 9 grote films van Netflix. We zetten ze voor je op een rijtje zodat je nog snel een filmavondje in kunt plannen!

Once Upon a Time in Hollywood

Voor alle andere films in dit lijstje geldt dat je nog snel een last-minute filmavondje in kunt plannen. Quentin Tarantino’s meest recente juweeltje is helaas waarschijnlijk al van Netflix verdwenen tegen de tijd dat je dit leest. Hopelijk keert het avontuur met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt snel in serievorm terug naar de streamingdienst, zoals Tarantino naar verluidt van plan is. Op het moment van schrijven is de film nergens anders te streamen in Nederland. Ja, of je moet er los voor gaan betalen natuurlijk.

Verdwijnt op 12 april

Once upon a Time in London

Dat was niet de enige film die met Once Upon a Time begint en ook nog eens van Netflix verdwijnt. Deze veel minder bekende misdaadfilm wordt aangeprezen als Peaky Blinders meets Legend. Die belofte weer regisseur Simon Rumley niet helemaal in te lossen, maar Once Upon a Time in London is absoluut je tijd waard. Een heerlijk Brits verhaal over de opkomst en val van een crimineel imperium in de eerste helft van de vorige eeuw.

Verdwijnt op 14 april

Dumb and Dumber To

Dumb and Dumber To was eigenlijk bij voorbaat al kansloos. In een compleet ander tijdperk een komedie waar iedereen door een roze bril op terugkijkt opvolgen is praktisch onmogelijk. Het resultaat is dan ook allesbehalve Oscar-materiaal, maar voor de fans van het origineel is het bijzonder aandoenlijk om Jim Carrey en Jeff Daniels weer in die nostalgische rollen te zien. De twee prettig gestoorde vrienden zijn er in ieder geval niet slimmer op geworden…

Verdwijnt op 15 april

Molly’s Game

Molly’s Game is met een degelijke 7.4 op IMDb één van de betere dramafilms van de afgelopen jaren. De film vertelt het waargebeurde verhaal van skiester Molly Bloom (Jessica Chastain). Ze weet zich net niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen, en gaat maar aan de slag als serveerster om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar al snel ontdekt ze een ander talent: ze groeit uit tot een machtige organisator van underground pokertoernooien voor de elite. Wat een verhaal, met naast Chastain ook een prachtrol voor Idris Elba. Altijd goed.

Verdwijnt op 15 april

Rambo: Last Blood

Na meerdere ongeïnspireerde en belabberde sequels lukt het Sylvester Stallone dan alsnog. Een nieuwe Rambo afleveren die wel weet te boeien. De oorlogsheld is ondertussen een stuk ouder en leeft een rustig leven op een ranch in Texas. Maar wanneer de dochter van een vrendin wordt ontvoerd, moet hij toch weer in actie komen. Voor het eerst in jaren pakt hij weer zijn wapens erbij. En dan weet je dat je op een bloederige doch vermakelijke achtbaanrit kunt rekenen.

Verdwijnt op 15 april

Despicable Me 1 & 2

Het is geen Disney of Pixar, maar stiekem is Despicable Me, of Verschrikkelijke Ikke, een heerlijk stukje vermaak voor een loos filmavondje. Verstand op nul, en genieten maar. Althans, als je niet al helemaal minions-moe bent. Voor de echte durfals kun je zelfs een marathon starten: Despicable Me 2 gaat namelijk ook van Netflix verdwijnen.

Verdwijnt op 16 april

About Time

Zoek je nog een romantische film om met je vriend of vriendin te kijken? Dan ben je bij About Time aan het juiste adres. De door Domhnall Gleeson gespeelde Tim Lake ontdekt dat hij kan tijdreizen. De geschiedenis veranderen is geen optie, maar hij kan wel de loop van zijn eigen leven wijzigen. Hij besluit zijn nieuwe skill in te zetten om alsnog een vriendin te krijgen. Daten via tijdreizen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Komisch, romantisch en een vleugje science-fiction: zo zie je ze niet vaak. Met een dikke 7.8 op IMDb!

Verdwijnt op 16 april

Aquaman

We sluiten af met een film die je over een tijdje in Nederland waarschijnlijk alleen op HBO Max kunt zien: Aquaman. Je kunt de vieze nasmaak van de meest recente Wonder Woman-film nog eens wegspoelen met dit avontuur van James Wan. Met een Jason Momoa die er op de een of andere manier nog gespierder weet uit te zien dan ooit. Dat mag ook wel als erfgenaam van het onderwaterkoninkrijk Atlantis. Één van de betere DCEU-films!

Verdwijnt op 17 april