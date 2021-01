Zo heet het pasgeboren kindje van boerin Steffi en haar partner Roel

Beschuit met muisjes voor boerin Steffi (31) en haar partner Roel. Het stel is namelijk voor het eerst ouders geworden. Boerin Steffi deed eerder mee aan het programma Boer Zoekt Vrouw en leerde zo haar geliefde Roel kennen.

Afgelopen vrijdag, 22 januari, beviel Steffi van een meisje. Het kindje draagt de naam Sterre Yvon Madelon en is vernoemd naar Boer Zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers.

Vernoeming

„We zijn in de wolken met onze prachtige dochter. De bevalling was een rollercoaster, in vier uurtjes was het gepiept,” laten de kersverse ouders op website van het programma weten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Natuurlijk kon een vernoeming naar Yvon niet uitblijven”, vertellen de hengstenhouder en haar vriend over de naam van hun kindje. „Zonder Yvon was Sterre er niet geweest!”

Steffi en Roel lieten in september 2020 weten in blijde verwachting te zijn. Het stel had de 20 weken-echo op dat moment al gehad en ondanks wat zwangerschapskwaaltjes was het tweetal gelukkig.

Dolgelukkig

„Roel en ik zijn dolgelukkig, alles gaat heel goed. Ik was echt kotsmisselijk in het begin. Maar ja, het is geen zinloos ziek zijn dus ik heb het er graag voor over”, vertelde Steffi destijds.

Lees ook: De Jonge reageert op brand testlocatie Urk, #Urxit is trending