Emma Wortelboer onthult nieuwe salaris: ‘Voel me aardig bevoorrecht’

Emma Wortelboer heeft via Instagram haar nieuwe salaris onthuld. De BNNVARA-presentatrice deelde in haar stories dat ze haar nieuwe contract bij BNNVARA ging tekenen. Wortelboer krijgt ongeveer zo’n tien procent salarisverhoging, zeker niet verkeerd dus.

In haar stories deelt Wortelboer dat ze haar nieuwe contract gaat tekenen. „Vandaag staat in het teken van Pesach en mijn nieuwe contract tekenen”, begint de presentatrice. Later volgt een blije story met gevulde champagneglazen en daarbij de caption: „Ik zei jaaaa”.

Nieuw salaris Emma Wortelboer

Wat het salaris van Wortelboer precies is, bleef niet lang geheim. De presentatrice deelde ook dat namelijk zelf via haar Instagram stories. „Was nog wel ff spannend, maar voor 70.000 euro bruto per jaar voel ik me aardig bevoorrecht”, schrijft ze.

Twee jaar geleden liet Wortelboer in gesprek met Volkskrant Magazine ook al weten wat haar salaris was. „Heel raar dat in Nederland niemand het over zijn salaris wil hebben, terwijl ik denk: wat maakt dat nou uit? Wat verdien ik? Wil je dat weten? Ik verdien 5.300 euro bruto, dat is 3.200 euro netto per maand”, zei ze toen. Dat kwam destijds neer op zo’n 63.600 euro per jaar.

Toen vond Wortelboer het al een apart idee om een hoger salaris te krijgen dan haar eigen ouders. „Het voelt alsof ik het nog niet verdien. Het is best veel geld, en wat doe ik nou eigenlijk? Het is niet helemaal eerlijk: mijn moeder stopt al 35 jaar haar ziel en zaligheid in het helpen van anderen. Bij mij draait het voornamelijk om Emma Wortelboer.”

Linda de Mol als voorbeeld

In dat gesprek vertelde de presentatrice dat ze uiteindelijk Linda de Mol wil worden. Niet alleen op het gebied van presenteren maar ook als merk en manier van leven. „Als ik heel ver in de toekomst durf te kijken, dan wil ik Linda de Mol worden. Niet alleen presentator, maar ook een merk, een manier van leven bijna. Zo cool vind ik dat van haar.”