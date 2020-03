Niemand in de klas, dan de klas (H3L) maar op de buis

Geen school heeft de deuren geopend voor lessen op dit moment. Videoland dacht: dan brengen we de school toch bij de mensen thuis?

H3L is een klas waarmee de kijkers het afgelopen najaar voor het eerst kennismaakten. Vooral jonge kijkers plus nieuwsgierige ouders zagen het wel, maar vooral het wee van een schoolklas aan de hand van vijf zeer uitgesproken types. ‘De nachtmerrie van elke docent’, dat zijn Thomas ​ (Levy Jansen), Faiz (Hamza Othman), Ollie (Davey Driessen​), Roos (Serah Doku​) en Tess (Romy van de Put) van het Keizer Vijzels College. Gewoon pauze hebben ze bijvoorbeeld niet, ‘pizzapauze wel’. En Tess die zoent met Roos op een brug? Filmpen die hap en openbaar maken voor de hele school („meneer, dat is vrijheid van meningsuiting").

Alles ligt stil

Metro sprak Romy van de Put (20) uit Kampen, als Tess en tweelingzus van Thomas, een van de hoofdrolspeelsters. Zij is bezig aan haar eerste grote tv-klus, maar heeft op amateurtheatervlak veel meer ervaring („vooral door stages"). Romy volgt als derdejaars een mbo-opleiding artiest / acteur in Zwolle en filmt ondertussen voor H3L op een middelbare school in Heemstede. Seizoen 2 moet uit zestig nieuwe afleveringen van zo’n kwartier bestaan. Streamingdienst Videoland heeft maandag de eerste afleveringen online geplaatst (elke werkdag volgt een nieuwe), maar door COVID-19 ligt alles stil. Ook voor Romy.

Geen opnames, geen school. Daar zit je dan.

Ja, helaas. Vooral geen school is heel gek, want na drukke voorbereidingen op het eindexamen dat nu niet doorgaat, zit ik opeens thuis. Qua opnames voor H3L zitten we nog maar op een derde. Het is nu wat het is, maar met zoveel figuranten was het onverantwoord om door te gaan. Ik vertrouw erop dat het ooit goed gaat komen. Zodra het kan, gaan we weer van start. Het schrijven aan de serie gaat op dit moment gewoon verder.

Ongecensureerd

Wat is de kracht van H3L? Dat qua taalgebruik alles wordt benoemd?

Dat denk ik wel. Het is ongecensureerd, dat is nu eenmaal wat mensen op scholen zeggen. Niet allemaal natuurlijk, ik wil niet iedereen over een kam scheren, maar we willen dingen niet verdoezelen.

Romy van de Put met haar serietweelingbroer Levy Jansen.

Videoland vindt dat deze serie ‘net iets verder gaat dan andere jeugdseries’. Ben je het daarmee eens?

Ja, het gaat dan om dat taalgebruik maar ook om de onderwerpen die worden aangesneden. Soms ligt een onderwerp wat meer voor de hand, maar dan gaan we wel de diepte in. Zo ervaar ik het tenminste. Als acteurs mogen we daarbij input geven, die vrijheid is heel erg tof. Als acteurs zitten we nog redelijk dicht bij de mensen die we spelen.

Hoe zie jij Tess zelf?

Tess is een heel gevoelig meisje, dat altijd het beste voor heeft met anderen. Ze wil graag normaal gevonden worden. Dat lukt niet altijd, omdat ze bang is dat ze op haar vader lijkt die in een inrichting zit. Ze heeft daardoor uitschieters als in één keer heel erg boos worden. Tess heeft ook al eens een psychose gehad. Ze gaat alle kanten op. Wil alles goed doen, met iedereen bevriend raken en de normale scholier zijn. Maar dat lukt haar door de problematiek dus niet.

Dagboekvideo's

Als Tess spreek je tussendoor de kijker toe. Werkt dat goed?

Eerst wist ik dat niet, maar toen ik het zelf terugkeek vond ik het goed werken. Na sommige scènes verduidelijkt dat toespreken wat er precies is gebeurd. Tess is vaak stil, dus je weet niet altijd wat ze denkt. De dagboekvideo’s helpen de kijker daarbij. Ze geeft vaak even een samenvatting.

Acteurs moeten alles kunnen doen, maar hoe is het om als 20-jarige een middelbare scholiere te spelen?

Niet superlastig, want Tess is 15 jaar. Voor mij is vijf jaar geleden niet heel ver weg, ik kan het me nog goed heugen dat ik 15 was. Bij sommige uitspraken denk ik hoogstens ‘oeh, had ik dat toen ook gezegd?’ Ik vind het eigenlijk heel leuk om weer naar die tijd terug te gaan.

Romy van de Put: Gek om opeens thuis te zitten.

Hebben scholieren iets aan H3L?

Dat denk ik wel. We communiceren via Instagram en TikTok. De kijkers laten ook van zich horen. Persoonlijk krijg ik berichtjes via Instagram.

De klas wordt ‘de nachtmerrie van elke leraar genoemd’. Hoe was jouw middelbare schooltijd?

Natuurlijk zijn in de serie veel situaties in één schoolklas gestopt, maar mijn schoolperiode was een stuk rustiger dan dat wat er allemaal in H3L gebeurt. Ik herinner me wel heel heftige reacties tegen leraren en dat er stiekem werd geblowd. Dingen die ouders niet willen weten, maar wel gebeuren. Daarom laten we het zien.

Houden aan de regeltjes

Hoe was je zelf?

Ik was wat stil en niet iemand die in de klas heel erg opviel. Ik luisterde zoveel mogelijk naar de regeltjes. Je daar niet aan houden, vond ik niet eerlijk. Ik kon er niet tegen als klasgenoten dat niet deden.

Voorbeeldig hoor!

Nou nee, dat ook weer niet haha. Maar van het stiekeme, nee daar was ik niet van. Als mensen op jonge leeftijd stiekem gingen drinken, dan deed ik niet mee. Ik was echter ook weer zo chaotisch, dat ik mijn schoolwerk niet altijd goed deed.

