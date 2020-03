65e editie Songfestival gaat naar 2021

Steeds meer grote evenementen worden afgelast vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus en nu moet ook het Eurovisie Songfestival eraan geloven. De 65e editie wordt verplaatst naar volgend jaar.

De organiserende partijen van het Songfestival, te weten de European Broadcasting Union (EBU), de Nederlandse Publiek Omroep (NPO), de omroepen NOS en AVROTROS en de Gemeente Rotterdam, kondigden woensdagmiddag aan dat ze geen andere kans zagen dan het jaarlijkse liedjesconcours niet door te laten gaan. Het is daarmee voor het eerst in de geschiedenis dat het Eurovisie Songfestival een jaartje overslaat.

Nieuwe datum onduidelijk

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO, noemt het uitstellen van het grootschalige evenement een ‘domper’ voor iedereen die erbij betrokken is. „Dit besluit van de EBU was onvermijdelijk, gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen”, zegt Rijxman in een verklaring.

Wanneer het Songfestival exact wordt gehouden, is nog onduidelijk, behalve dat wordt uitgeweken naar 2021. Rotterdam wil ook dan gaststad zijn van het evenement. „We gaan ervan uit dat we in 2021 alsnog onze ambities waar kunnen maken: een feest van en voor iedereen”, laat Said Kasmi, wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme, in een statement weten. „Er is de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om er een onvergetelijke editie van te maken. Wat dat betreft staat Rotterdam klaar om de 65e editie van Eurovisie Songfestival alsnog in 2021 in de stad te verwelkomen. Verdere details volgen op een later moment.”

Gezondheid boven alles

Jan Smit, die dit jaar samen met Chantal Janzen en voormalig deelneemster Edsilia Rombley de presentatie op zich zou nemen, reageert nuchter over de annulering van het Songfestival. „Gezondheid gaat boven alles”, stelt de zanger, die zelf met een hevige burn-out thuiszit. „Ik begrijp dat elke maatregel die nodig is, wordt getroffen. Zo ook deze. Ga er persoonlijk van uit dat we volgend jaar alsnog kunnen knallen in Rotterdam.” Edsilia Rombley staat eveneens achter het besluit van de organiserende partijen en wenst iedereen sterkte en gezondheid toe. „Het Songfestival zal gewoon weer plaatsvinden, we weten alleen nog niet wanneer, maar ik zie jullie daar.”

AVROTROS, de omroep die de artiesten uitkiest die Nederland op het Eurovisie-podium vertegenwoordigen, laat weten dat Jeangu Macrooy ook volgend jaar namens ons land wordt afgevaardigd. „Het voelt heel gek”, zegt de zanger over de situatie. „Net als heel veel mensen keek ik uit naar een mooie periode straks. Helaas, maar het is niet anders.” Desondanks ziet hij de noodzaak om dit jaar het liedjesfestijn af te blazen. „Aan de mensen die het nodig hebben: beterschap. En let goed op elkaar.”

Macrooy zou Nederland vertegenwoordigen met het nummer Grow. Het is nog niet duidelijk of de inzendingen voor dit jaar in 2021 weer mee mogen doen, meldt de EBU. „Het zou goed zijn als ze één lijn trekken”, stelt Esma Jansen, Eurovisie-fan en songfestivalcorrespondent voor Wiwibloggs. „Of allemaal de liedjes houden of allemaal nieuwe liedjes insturen.”

Heel verdrietig

De songfestivalkenner verwacht dat sommige landen liever een nieuw nummer insturen, bijvoorbeeld omdat hun inzendingen slecht scoren in de polls of omdat er andere belangen mee gemoeid zijn. „In landen als Zweden en Estland zijn de nationale voorrondes belangrijker dan het Songfestival zelf. Er kijken meer mensen naar, dus dat willen ze niet aflasten.” Jansen, die naast haar werkzaamheden voor Wiwibloggs de opleiding European Studies volgt, heeft in mei dus ineens een gat in haar agenda. „De meeste fans hadden verwacht dat het naar juni of september verzet zou worden. De klap is wel wat harder nu we een heel jaar moeten wachten.” Ze betreurt het vooral voor iedereen die aan het Songfestival meewerkt. „Dat dit in de lange songfestivalgeschiedenis nu ons moet overkomen, is heel verdrietig.”

Een van die medewerkers is vrijwilliger Carlos Santos, die de delegatie van Portugal zou begeleiden tijdens hun verblijf in zijn thuisstad Rotterdam. „Een enorme teleurstelling”, reageert Santos, die een van de 82 delegation hosts is. „We zitten nu allemaal in een besloten Facebook-groep onze teleurstelling te uiten naar elkaar.” Zijn ouders zijn Portugees, hij woont in het centrum van Rotterdam en hij is groot songfestivalfan, dus beter had het niet kunnen zijn voor Santos. „Ik was trots dat ik dit mocht doen”, zegt hij. „Mijn hart klopt ook voor Nederland, zeker. Ik sprong een gat in de lucht toen Duncan vorig jaar won. Maar toch wel bijzonder dat ik Portugal mocht begeleiden.” Hij is hoopvol gestemd dat hij volgend jaar zijn vrijwilligerstaak mag voortzetten. „Ik ben erbij. Sowieso!”

ESF in Nederland

Het zou voor het eerst sinds 1980 zijn dat het Eurovisie Songfestival weer in Nederland zou worden gehouden. Eigenlijk zou de pan-Europese liedjeswedstrijd dat jaar in Tel Aviv plaatsvinden, vanwege de winst van Israël het jaar ervoor, maar de organiserende partij van dat land had destijds niet de middelen om het Songfestival twee jaar op rij op poten te zetten, na twee keer winst. Deze editie was bijna volledig Nederlands gesproken: een unicum.