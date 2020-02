Hollands Hoop terug: absurd én herkenbaar

Fans van dramaserie Hollands Hoop hebben drie jaar moeten wachten. Vanaf zondag volgt eindelijk de ontknoping.

Fokke (Marcel Hensema) staat op zijn Groninger weiland en schreeuwt. „Ik laat me niet van mijn land jagen!” Zijn vrouw Machteld (Kim van Kooten) is de rust zelve, al heeft ze een flinke gun in haar handen. „Om Liesbeth straks te begraven. Grapje.” Zo eindigde seizoen twee van de goed bekeken dramaserie Hollands Hoop. Maar ja, Hollands Hoop en grapjes…

Tussen een half miljoen en een miljoen tv-kijkers leefden in 2014 en 2017 mee met forensisch psychiater Fokke Augustinus en zijn gezin. Fokke belandde onbedoeld in de drugswereld, aangezien in de van zijn vader geërfde stolp Hollands Hoop wiet met dezelfde naam wordt geteeld. Na zestien afleveringen pure ellende, staat het gezin toch nog overeind. Ondanks totaal scheefgegroeide verhoudingen met mededorpelingen en onderwereldfiguren. Ondanks het totaal vergeten van elk grammetje ethisch besef. Duidelijk werd in ieder geval: ze zitten nog altijd in de problemen. Tot. Hun. Nek.

Hoofdpersonage Fokke zit drie seizoenen lang in de - soms heel grote - problemen.

‘Het kan erger’

Drie jaar hebben de fans moeten wachten, maar zondag begint de ontknoping van Hollands Hoop. Vier dingen worden door BNNVARA beloofd: concurrentie uit onverwachte hoek, een ontknoping, een winnaar en een verliezer. „Je dacht dat het niet erger kon?”, zei Gaite Jansen eerder in Metro in een ander interview. „Nou, het kan erger.” Jansen ontmoet haar collega’s op een persdag in een horecagelegenheid in Amsterdam-Oost. Iedereen vliegt elkaar driekwart jaar na het draaien in de armen, na elkaar lang niet te hebben gezien. Dit is letterlijk een hechte familie geworden.

De angstaanjagende Belg Peter van den Begin heeft in seizoen 3 een nog prominentere rol.

Aan Hollands Hoop is zorg besteed. Dat is te merken aan alle, soms complexe scènes. Het leverde de makers een Gouden Kalf voor beste Nederlandse dramaserie op. „Er is lang aan het script gewerkt en voor het opnemen kregen we ook de tijd. Dat is tof”, zegt hoofdrolspeler Marcel Hensema. „We draaiden zelfs wat extra dagen. Nou ja, dan verdienden we gemiddeld maar wat minder. Als het maar een goede serie werd.”

Groningen is niet anders

Hensema noemt Hollands Hoop ‘absurd’. „Het overstijgt de realiteit wel, maar ik vind het toch bijzonder. De schrijvers steken hun nek uit door de meest bizarre situaties te bedenken.” De acteur, daadwerkelijker een Groninger, denkt dat de dorppsgemeenschap waarbij iedereen alles van elkaar denkt te weten, toch herkenbaar is. „Maar Groningen verschilt niet van andere delen van Nederland, hoor. Alleen Amsterdam (zijn huidige woonplaats, red.) is misschien anders, al is hier 80 procent van de inwoners ook import.”

Chris Zegers (r) is een van de nieuwe acteurs in seizoen 3.

Hensema tourt momenteel langs de theaters met een mix van verhalen over mannendingen en cabaret (Alles in de Hens), maar vanaf zondag houdt hij als Fokke weer veel te veel – criminele – bordjes in de lucht. „Toch is het ook een goede man die opkomt voor zijn gezin. Ik weet niet zo goed hoe de kijker hem ziet, al roepen mensen op straat wel Fokke naar me. Ik denk toch als een doodgoeierd.”

Martijn Lakemeier, Kim van Kooten en Marcel Hensema.

Echte inval en wietlollies

Martijn Lakemeier (Pepijn) en Gaite Jansen (Talia) spelen de zoon en schoondochter van Fokke. „In absurditeit gaat het dit laatste seizoen alleen nog maar verder”, belooft Lakemeier, die mysterieus toevoegt: „Maar verbazingwekkend genoeg toch dichter bij de realiteit. We kunnen er beter niet zoveel over zeggen.” We moeten gewoon kijken dus. Hoe realistisch bleek tijdens een hilarisch moment met een beveiliger die stolp Hollands Hoop ’s nachts moest bewaken. Lakemeier: „Hij wist niet waar hij precies was en ontdekte een hennepplantage. Dacht ie. Toen schakelde de man de politie in. Goeie pr-stunt!”

Gaan ze de seriefamilie missen? Jansen, veelzeggend: „Op de slotdag hoefde ik niet te draaien, maar ik ging toch naar de set. En ik was niet de enige. Ik heb toen wietlollies uitgedeeld, haha.”

Hollands Hoop wordt vanaf zondag 9 februari acht weken om 20.15 uur uitgezonden op NPO 3.