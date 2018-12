Hond van Dafne Schippers overleden na treinongeluk

Het was een van de populairste series van de jaren negentig; zes vrienden in New York, die hun tijd doorbrengen in hun favoriete koffietent. Maar een eventuele reünie van Friends werd steeds naar het rijk der fabelen verwezen. Jennifer Aniston laat nu weten waarom dat zo is.

Aniston was te gast in de talkshow van James Cordon. Als de presentator ernaar vraagt zegt de actrice: „De meiden zeggen altijd dat we het heel graag weer willen doen. Maar de jongens zijn om de een of andere reden minder enthousiast over het idee.”