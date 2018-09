Famke Louise vond opnames documentaire confronterend

Het leven van de 19-jarige artiest en vlogger Famke Louise is door documentairemaakster Elza Jo Tratlehner vastgelegd in een vierdelige documentaire. De serie zal worden uitgezonden door Videoland.

Wennen aan de camera

In de documentaire is onder meer te zien hoe Famke Louise omgaat met de extreme roem, ambitie, offers en haters. Famke Louise voelde zich al meteen vereerd dat er een documentaire over haar werd gemaakt. Ondanks dat Famke vlogt en wel gewend is aan de camera vond het ze wat onwennig om uren per dag een camera op haar gezicht te hebben en zich zo open te stellen. ,,Ik vond het best confronterend om alles terug te zien, maar ik geniet van elke seconde van mijn leven op dit moment. Er zijn goede en slechte momenten, maar ik blijf hard werken."

Model voor feminisme

Elza Jo Tratlehner, o.a. bekend van de veelgeprezen documentaire ‘Jolene’, regisseerde het portret van Famke. ,,Ik vond het heel inspirerend om Famke zo dicht op de huid te volgen. Voor mij staat zij model voor het nieuwe feminisme. Ze heeft zo’n enorm doorzettingsvermogen, is een ontzettend sterke vrouw en heeft een eigen, interessante kijk op de wereld en de positie van de vrouw. Ook vond ik het fascinerend om te zien hoe haar generatie omgaat met Social Media, waarbij het echte leven overvloeit in het virtuele leven en andersom. Ik denk dat mensen na het zien van de docuserie anders tegen Famke aankijken. Haar persoonlijke leven is namelijk minstens zo heftig als haar leven als artiest, ik denk dat mensen zich dat niet beseffen."

De vierdelige serie is vanaf 4 november in zijn geheel te zien bij Videoland. Iedere aflevering duurt 25 minuten.