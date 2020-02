Wandtapijt vat Rotterdam krachtig samen

Hoezeer Rotterdam de laatste 20 jaar veranderde, kun je niet alleen op straat zien. Want genoeg typisch Rotterdamse zaken onttrekken zich aan het oog.

De ontwerpers Rens Muis en Pieter Vos van het grafisch atelier 75B, inderdaad vernoemd naar het huisnummer, maakten in opdracht voor Rotterdam Culturele hoofdstad 2001 een poster en een wapen vol Rotterdamse symbolen. Die actie is een herhaling waard.

Logo's ontwerpen

De een verzamelt bierflesjes, de ander legt verzamelingen aan op Pinterest en de verzamelfetisj van Rens en Pieter is het scoren van pictogrammen, logo’s, symbolen en iconen. Ze maakten van deze liefhebberij hun beroep en ontwierpen de logo’s van onder meer Boijmans en het Filmfestival. De verzamelijver kwam in 2001 goed van pas, toen ze de poster met Rotterdamse symbolen maakten.

Na twee decennia begon het weer te kriebelen. Ze pakken het deze keer anders aan en besluiten om op eigen initiatief een wandtapijt te maken. Zo’n tapijt vol wapenfeiten kent een lange historie. Eeuwenlang was het de gewoonte om herkenbare vormen in wapens van de adel, steden, gilden en verenigingen te verwerken. Burgerlijke wapens kun je nog steeds bij het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) laten registreren.

Wandtapijt

Zover gaan Muis en De Vos niet. Zij wilden van de verzameling beelden een perfect uitgevoerd wandtapijt laten maken. Dan kom je uit bij het TextielLab van het Tilburgse Textielmuseum. Daar kunnen ze als geen ander weven, breien, borduren, tuften en lasersnijden. De opdracht: verwerk zo’n 100 Rotterdamse zaken in het tapijt. Dat is heel goed gelukt, zo blijkt in het atelier van 75B. Als je het wanddoek en de poster van 2001 naast elkaar houdt, dan zie je in één oogopslag hoeveel er is bij gekomen. En hoeveel ze moesten overslaan. Kiezen is verliezen, dus geen Spido, Herman den Blijker, Excelsior, Maastunnelventilatorgebouwen, biertjes van Noordt of Ketelbinkie.

Ontdek wat het gekleurde doek wél haalde

Op de achtergrond de vlag van Rotterdam en per rij steeds van links naar rechts, te beginnen helemaal bovenaan (leuker is eerst zelf raden en dan deze lijst checken): de koffie van Heilige Boontjes, De Doelen, het wolkje van Witte de With, Codarts, marathon, Café De Witte Aap met op zijn kop een koptelefoon inclusief Rotterdam Festival-logo, Depot Boijmans, de rode uit een gebouw schuivende BMW van Kunst & Vaarwerk, Markthal, Unilever, Euromast, kubuswoningen, Blijdorp Zoo en de R van Rotown, Port of Rotterdam, Leefbaar Rotterdam gezet in het Boijmans-lettertype, het bombardement, de Erasmusbrug en het oranje logo van Coolblue, combivlag Suriname, Turkije & Marokko, de wederopbouw, roze tas van Suzan Bijl, logo van de Metro, Zadkine, De Rotterdam & Montevideo, oliebeeld Blaak van Joep van Lieshout, Jules Deelder, Terminal HAL Wilhelminakade, Pim Fortuyn, suikeroom Droom & Daad in de letter van de gemeente, op het rood en wit van Feyenoord de havenoverslag, Old Dutch restaurant, golfje van Maritiem Museum, Centraal Station, Picobello BV uit de sketches van Waardenberg & De Jong, op de rood-witte strepen van Sparta het legendarische ontwerperscollectief Hard Werken en het logo van de Kunsthal.

Achter Rens Muis verschuilen zich de Hef en de rapper Hef, vervolgens zijn wel zichtbaar Pietje Bell met Now & Wow en op de groene short RTV Rijnmond, de koffiekan van Klaas Gubbels in Hotel New York, Filmfestival, daartussen Leen Huizers handtekening, North Sea Jazz Festival, dichter C.B. Vaandrager herdacht in de letter van poppodium Annabel, Tom Poes (bedacht door Rotterdammer Maarten Toonder) met de buttplug van de kabouter in zijn hand en daarnaast de sierlijke E van de Erasmus Universiteit, de watertaxi, de Watersplash die door de R van het gemeentelogo stroomt, Schorem-kappers in de letters van Rotterdam Partners, Schmidt Zeevis, kengetal 010, Rotterdam Terror Corps en de X van Luxor, de kapsalon en de ss Rotterdam, de kreet ‘sterk door strijd’ in de opmaak van Rotterdam Make It Happen en ter afsluiting Lemniscaat Uitgeverij.

Onze wens: een posterversie, zodat wij allemaal thuis en op het werk kunnen genieten van zoveel Rotterdams schoons.

De wens van 75B: „Dat het tapijt in het stadhuis komt te hangen, natuurlijk!”