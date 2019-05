Massaal protest voor behoud Landtong Rozenburg

Inwoners van Rozenburg zijn boos. Een gepland distributiecentrum op de Landtong dreigt dit toch al grotendeels door industrie ingekapselde stukje Rotterdam te beroven van haar laatste restje natuurbeleving. Zaterdag trekken ze massaal ten strijde tegen de, in hun ogen, onzalige plannen. Want: Leve de Landtong!

Waarom wij weer?

Vorig jaar, tijdens een bewonersbijeenkomst over de ontwikkeling van de Landtong, kregen bewoners voor het eerst te horen over de geplande goederenopslag in hun geliefde recreatiegebied. Het nieuws sloeg in als een bom. De overheersende gedacht: waarom wij weer?

Expansiedrift

,,Nagenoeg al het groen in de wijde omgeving is de afgelopen decennia opgeofferd voor industrie”, foetert actievoerder Matthijs Lievaart, die opgroeide in het gebied. ,,De expansiedrift van de haven begon ooit in de jaren ’60, toen de 400 inwoners van Blankenburg noodgedwongen hun dorp moesten verlaten om plaats te maken voor de aanleg van de Europoort. Daar waar mijn opa vroeger zijn boerderij had, staan nu olietanks.

Opgeslokt door de industrie

,,Daarna was vogeleiland De Beer aan de beurt”, vervolgt hij. ,,Voorheen één van de grootste natuurgebieden van Nederland, dat in een adem werd genoemd met de Wadden en de Veluwe. Inmiddels dus ook opgeslokt door de industrie.”

Compensatie

Om niet nog meer groen van Rozenburg af te snoepen, werd in de jaren ’90 afgesproken dat er ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zo’n 750 hectare natuur- en recreatiegebied zou worden ontwikkeld in het Rotterdamse havengebied.

Landtong Rozenburg maakt hier deel van uit. Een groene strook van zo’n 10 kilometer lang, waar Schotse hooglanders grazen, oeverzwaluwen broeden en recreanten graag even komen uitwaaien.

Grijze blokkendoos

Dat nu juist daar mogelijk een gigantische distributieloods verrijst, is veel Rozenburgers in het verkeerde keelgat geschoten. Zo’n grote, grijze blokkendoos, met bijkomend verkeer, fijnstof en geluid, zal de mokerslag toedienen voor mens en natuur, vrezen ze.

Rozenburg komt in actie

,,Dit laatste stukje natuur mag niet verloren gaan. Jong en oud recreëert op de Landtong; van mountainbike tot scootmobiel. Veel kinderen komen hier voor het eerst in aanraking met ongerepte natuur. Daarom komt Rozenburg nu in actie”, aldus Matthijs en zijn medestanders.

Eerder deden ze dat nog vrij subtiel. Met een petitie, website en door op plaatsnaamborden overal de letter R in een D te veranderen. ‘Dozenburg’ dus, een verwijzing naar de gevreesde loodsen in hun achtertuin.

Komende zaterdag 14.00 uur gaan bewoners meer voor een in-your-face aanpak middels een grootschalige demonstratie voor het EIC aan de Noorzeeweg. Matthijs: ,,Iedereen die de natuur en de Landtong een warm hart toedraagt, is welkom. Sta op en maak een vuist voor de natuur!”