Leger des Heils zoekt mooie stappers

Vanaf vandaag kun je in de tweedehands kledingwinkels van het Leger des Heils, de ReShare Stores, je herdraagbare schoenen doneren. Door de inzamelactie hoopt het Leger des Heils meer mensen te voorzien van betaalbare ‘nieuwe’ schoenen. De ReShare Store in Rotterdam is te vinden aan de Zwart Janstraat 33.

Kleine prijs

In de ReBox, die in de winkel staat, kunnen klanten altijd al kleding en schoenen doneren. Helaas zitten daar vaak niet genoeg herdraagbare schoenen tussen. Met als gevolg dat klanten die op zoek zijn naar een nieuw paar schoenen voor een kleine prijs, niet altijd slagen.

Alternatief voor fast fashion

Dat is jammer, vindt Astrid van der Houwen, Floormanager van de ReShare Store in Rotterdam. ,,Wij willen graag een mooi winkelaanbod neerzetten voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor mensen die een alternatief zoeken voor fast fashion. Daarom doen we een oproep om de schoenen in te leveren die ongebruikt bij je in de kast staan. Iemand anders is er vast heel blij mee.”

50% korting

Bezoekers die hun herdraagbare schoenen inleveren, doen een belangrijke bijdrage aan het milieu. Tweedehands kopen bespaart niet alleen nieuwe grondstoffen en gifstoffen, ook wordt de CO2-uitstoot door transport beperkt. Mooi meegenomen: als je een herdraagbaar paar schoenen inlevert in de ReShare Store, ontvang je 50% korting op een artikel naar keuze. De actieperiode loopt nog tot en met zaterdag 20 april.