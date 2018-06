Bluegrass Festival wil Gentse Feesten achterna

Eigenlijk had hij het dit jaar al willen organiseren. Een Bluegrass Festival dat zich niet alleen beperkt tot het Pijnackerplein - waar het weekend van 22 juni alweer de achtste editie losbarst - maar zich uitspreidt over het hele Oude Noorden. ,,Gewoon een hek om de wijk en gaan. Een beetje á la de Gentse Feesten. Machtig mooi lijkt mij dat.”

Festivaldirecteur

Maar helaas, dáár kreeg oprichter en festivaldirecteur Guido de Groot, ondanks verwoede pogingen, de handen nog niet voor op elkaar. Op een uitstapje naar Studio De Bakkerij na, waar dit jaar een speciaal theaterprogramma wordt georganiseerd, én een afterjam in Eurotrash, blijft het feestje dus op de oude, vertrouwde locatie: rondom het muziekpaviljoen aan ‘het mooiste pleintje van Rotterdam’.

Werkloos kapelletje

Ook geen probleem, want dat is toch de plek waar het in 2009 allemaal begon. Guido, zelf woonachtig aan het plein, zag het kapelletje er destijds maar werkloos bijstaan. ,,Er klonk nooit muziek uit. Jammer, vond ik, want de wijk kon wel wat reuring gebruiken.”

Een documentaire op tv over bluegrass bandjes op het Amerikaanse platteland bood soelaas. Het perfecte muziekgenre voor een woonwijk, dacht hij. ,,Niet te luid, vrij kleine combo’s, dus niet al te veel gesleep met manshoge speakers.”

Zero tolerance

Het regelen van die eerste vergunning had echter nog wat voeten in de aarde. Guido: ,,In het Oude Noorden gold toen nog een zero tolerance beleid. Een biertje drinken of een blowtje roken, leverde je een flinke boete op. Niet zo tof voor een festival.”

,,Uiteindelijk zijn de horecapolitie en ik tot een compromis gekomen”, vervolgt hij. ,,Binnen een bepaald zwart omhekt stuk van het plein zou een oogje worden dichtgeknepen. Dat verliep zo gemoedelijk, ook dankzij de randprogrammering met tal van activiteiten voor jong en oud, dat we de jaren erop steeds een stukje mochten uitbreiden.”

Van 250 naar 10.000 bezoekers

Wat begon als een bewonersinitiatief met 250 bezoekers en een paar lokale bands, groeide zo uit tot een internationaal event – met zelfs steun van de Amerikaanse ambassade - waar vorig jaar zo’n 10.000 festivalgangers op af kwamen. En het mooie is: de toegang is nog altijd gratis.

Nog altijd gratis entree

Een bewuste keuze, aldus Guido. ,,Dit festival is er in eerste plaats voor de bewoners. En het Oude Noorden is van oudsher nou niet de meest kapitaalkrachtige buurt van de stad. Hen dan entree gaan vragen voor een event in hun eigen achtertuin voelt gewoon niet goed.”

En wat al die bezoekers van buiten betreft? ,,Laat hen dan maar een extra biertje drinken. De opbrengst daarvan stroomt ieder jaar naar de organisatie van de volgende editie. Of stop iets in onze donatiedoos.”

Vrijwilligers als steunpilaar

Want ja, dat het moeilijk is om een gratis festival gratis te houden, beaamt ook Guido. ,,We leunen voor een groot deel op subsidies en ontvangen een beetje uit sponsorgelden en de verhuur van marktkramen. De opbrengst van de bar is een andere inkomstenbron. Maar de belangrijkste reden waarom wij nog altijd bestaan, is de inzet van de vele vrijwilligers. Zonder hen was het Bluegrass Festival nooit het niveau van een buurtfeest ontstegen.”

10-jarig jubileum

Guido, hoopvol: ,,Wie weet, misschien dat we dankzij hen én onze trouwe bezoekers in 2020, wanneer wij ons 10-jarig jubileum vieren, alsnog die Noord-brede uitbreiding voor elkaar weten te boksen.

Voor de achtste keer kun je van vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni op het Pijnackerplein gratis komen genieten van de beste bluegrassbands, comics, workshops, de enige echte Bluegrass Market, kunst en een uitgebreid kinderprogramma. De line-up kun je bekijken http://www.bluegrassfestival.nl/line-up