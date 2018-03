Huiskantine schenkt goedkoopste drank van Rotterdam

Rotterdam is een nieuw uitgaansconcept rijker: Huiskantine, in de Oude Haven. Mitchell Hettema (21) wil een jong uitgaanspubliek dat nu nog thuis 'indrinkt' bedienen door opvallend lage prijzen te vragen voor drank. Zo kost een halve liter bier of een mixdrankje 2,50 euro. Volgens Hettema is Huiskantine daarmee de goedkoopste horecazaak van heel Rotterdam. ,,In de horeca is de standaard regel dat voor drank ongeveer drie keer de prijs wordt berekend die het kost om in te kopen. Maar voor een rum-cola, die misschien 70 eurocent kost, wordt tegenwoordig soms 8 euro gevraagd. Mensen worden stiekem gewoon belazerd."

Thuis beginnen

Het gevolg daarvan is volgens hem dat jonge mensen, die vaak toch minder te besteden hebben, thuis beginnen met drinken en pas laat de stad ingaan. ,,Daarom wordt het in de meeste clubs pas na middernacht druk en gezellig. Wij zijn open van 21 uur tot 2 uur 's nachts, dus daarna kunnen mensen die dat willen nog uitgaan." De naam bedacht hij -uiteraard aangeschoten- samen met een vriend. ,,Het is een combinatie van het gevoel van thuis kunnen drinken en de gezelligheid van een kantine."

Uitverkocht

De opening twee weken geleden was in de voorverkoop al volledig uitverkocht. ,,Kaarten kosten 2,50 euro en daar krijg je een muntje met dezelfde waarde voor terug." De reacties van mensen zijn volgens hem tot nu toe erg positief. ,,Ze vinden het heerlijk om een leuke avond te hebben en 's ochtends nog geld in hun zak te hebben." Bezoekers online lijken inderdaad enthousiast over het concept. ,,Goed naar de klote, voor weinig geld", schrijft Henrica Westhoeve.

Hettema heeft zelf een achtergrond in de horeca en werkte als bedrijfsleider in Plan C. Huiskantine concurreert volgens hem niet met de andere zaken in de Oude Haven. ,,Die zijn juist blij dat er weer reuring is in dit gebied. Op biercafé Pardoen na zitten hier bijna alleen nog maar restaurants waardoor het hier op zijn gat lag. Terwijl je hier vroeger over de hoofden kon lopen."

Stuntprijzen

Van de gemeente kreeg hij de vraag of het verantwoord is om alcohol zo goedkoop aan te bieden. ,,Maar als mensen te veel ophebben krijgen ze gewoon water. Onze marketing met 'stuntprijzen' is misschien gewaagd, maar het is wel de manier om jongeren te bereiken."

Karaoke

Huiskantine is gevestigd in hetzelfde pand als Plan C en biedt ondanks een grotere capaciteit ruimte aan 500 bezoekers. Vrijdag is de derde editie, met een 'Ik hou van Holland-thema'. ,,De eerste twee uur is er karaoke en er zijn gratis bitterballen."

