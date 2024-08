Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie heeft nu écht recht op welke armleuning in het vliegtuig?

De armleuning in een vliegtuig… het blijft een lastige. Want wie mag nu echt welke armleuning gebruiken, en dan vooral de armleuning in het midden?

En wat is de etiquette als je in het midden zit en beide passagiers naast je de armleuningen claimen, waardoor jij helemaal geen leuning hebt?

Armleuning in het vliegtuig

Etiquette-expert Jodi R.R. Smith stelt in een interview met Huffpost dat in een rij met twee stoelen, de middelste armleuning altijd gedeeld wordt. „Voor een rij met drie stoelen zijn beide middelste armleuningen voor de persoon in het midden. De raamreiziger heeft de muur en de gangpadreiziger heeft de ruimte van het gangpad.” Voor een rij met vier stoelen, worden de armleuningen van de twee middelste stoelen gedeeld.

„Als het op armleuningen aankomt, heeft de middelste stoel over het algemeen de keuze, maar mag hij slechts één leuning gebruiken”, voegt tweede etiquette-expert Diane Gottsman toe. Smith noemt het „genereus” om „de middelste passagier de kans te geven om als eerste een armleuning te claimen”.

Aandacht, respect en beleefdheid

Toch is het ook een kwestie van makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat doe je als de passagiers om je heen niet zo genereus zijn? „Aandacht, respect en beleefdheid zijn buitengewoon belangrijk in een gedeelde ruimte en, meer specifiek, het delen van een leuning”, benadrukt Jackie Vernon-Thompson, tevens etiquette-expert.

„Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat de passagier die op de stoel aan het gangpad zit, vaak de middelste leuning gebruikt om ruimte over te laten voor de stewardessen en het karretje dat wordt gebruikt om iedereen te bedienen en om te voorkomen dat hij tegen de schouder wordt gestoten als er andere passagiers langslopen.”

Wat je ook doet, probeer beleefd te blijven, raden de experts aan. „Er zijn momenten dat passagiers op zakenreis zijn en uitgeput zijn of er kunnen andere redenen zijn die de gedachten van een passagier bezighouden, en ze hebben er gewoon niet aan gedacht dat ze de armsteun zouden moeten delen.”

Vorige Volgende

Reacties