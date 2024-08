Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor Sakir Khader bij Zomergasten, maar kritiek op Joris Luyendijk als presentator: ‘Niet om aan te zien’

Voormalig Midden-Oostencorrespondent Joris Luyendijk interviewde gisteravond de Palestijns-Nederlandse fotograaf en documentairemaker Sakir Khader in Zomergasten. Dat leverde soms stevige discussies op, al kwam Luyendijk daarbij volgens kijkers een stuk minder goed uit de verf.

Khader won in februari de Zilveren Camera voor beste nieuwsfoto, een zwart-witserie over het leven op de West Bank voor 7 oktober. Het werk van Khader gaat onder meer over de oorlogen in Palestina, Syrië, Irak en Afghanistan.

Voorafgaand aan de aflevering vroeg Luyendijk in een korte oproep op LinkedIn kijkers van het programma om inspiratie voor de vragen die hij ging stellen. Een groot aantal van de ingezonden vragen ging over de achtergrond en het meest recente werk van Khader.

Joris Luyendijk en Sakir Khader in Zomergasten

Het ging er in de aflevering soms fel aan toe. Zo doemde de vraag op of Khader een journalist is, omdat hij de Israëlische kant niet belicht in zijn werk over Palestina. Luyendijk: „Je hebt een perskaart. Daar krijg je een aantal rechten en privileges mee en in ruil daarvoor houd je je aan de regels van de journalistiek. En de regels van de journalistiek is dat je distantie houdt. Anders heb je gewoon een andere functie. Dat is ook prima, maar dan ben je geen journalist meer.”

Khader: „Ik ben een Palestijn met een Palestijns paspoort. Ik mag me binnen de muren die zijn gebouwd om de West Bank begeven. Als ik in de buurt kom van een Israëlische soldaat, dan knalt hij me gewoon af. Jij wilt dat ik, om weerwoord te vragen, vraag: ‘Why did you kill my people?’ Hoe achterlijk is dat? Ik vind dat achterlijk.”

🎤 Presentatie van Zomergasten Aanvankelijk zou schrijver Adriaan van Dis het 37ste seizoen van Zomergasten presenteren, maar hij moest om gezondheidsredenen verstek laten gaan. Omroep VPRO koos eind juni voor oud-presentatoren Janine Abbring, Jelle Brandt Corstius, Hanneke Groenteman, Peter van Ingen, Margriet van Linden en Luyendijk als zijn vervangers. Voor Luyendijk is het zijn derde seizoen als presentator voor het VPRO-programma. In 2006 en 2007 was hij ook al interviewer.

‘Mijn situatie is anders’

Luyendijk vindt dat de journalistiek „naar de tering gaat” door partijdige berichtgeving. „Rapporteer ik geen feiten dan?”, kaatst Khader terug. „Ik ben geen nieuwsverslaggever. Ik ben een documentairefotograaf en filmmaker.”

Khader vraagt of Luyendijk mensen die geen weerwoord halen, geen journalisten vindt. „Voor mij als journalist zou het ideaal zijn dat je er altijd openstaat voor de mogelijkheid dat je het verkeerd ziet” antwoordt de interviewer daarop.

„Misschien als je een witte man bent, zoals jij”, reageert Khader. „Als je de privileges hebt om daarnaartoe te vliegen als iemand die daar tussen die twee partijen in komt en gaat kijken. Mijn situatie is anders, Joris. Ik kom daar vandaan. Ik word niet gezien als meneer Luyendijk die daar even een verhaal komt schrijven over die mensen. Ik ben daar een van hen. Ik ben daar ook doelwit. Ik lijk niet op jou. Ik kan geen verhaal maken over een nederzetting. Wat denk je dat er met me gebeurt als ik daar aanklop?

Hij vervolgt: „Je verwacht van de journalisten, terwijl de genocide in Gaza aan de gang is, dat zij naar de Israëlische soldaten gaan die daar die mensen aan het vermoorden zijn: ‘Waarom doe jij dit eigenlijk?’ Er zijn daar zoveel journalisten vermoord.”

Kritiek op Luyendijk

Hoewel de aflevering de tongen flink losmaakte op X, waren de kijkcijfers bedroevend. Slechts 122.000 kijkers stemden hun televisie af op het programma, waarmee het de slechtst bekeken Zomergasten ooit was. Vorige week waren het er slechts 150.000, op dat moment ook de minst bekeken aflevering aller tijden.

Het sentiment dat veelvuldig klonk op het medium is dat Luyendijk het er niet al te best vanaf bracht. „Joris Luyendijk die als schoolmeester met een pennetje in de hand zijn gast gaat uitleggen wat journalistiek is. Pijnlijk, dit…” Khader krijgt juist wel lof. „Een uitstekende keuze voor Zomergasten met Sakir Khader. Heldere antwoorden met sprekende voorbeelden op soms wollig geformuleerde vragen.”



Joris Luyendijk had het wel heel moeilijk tegenover Sakir Khader. #zomergasten . Interessante uitzending. — gerrit dicke (@heteizei) August 4, 2024



Joris, ik stel voor dat je open vragen gaat stellen, dat je doorvraagt op de antwoorden en af en toe een gevoelsreflectie geeft. Misschien komt je gast dan wat beter uit de verf. #zomergasten — Eve -🇪🇺 🇵🇸 🇺🇦 (@Eveliennnnnnnnn) August 4, 2024



Fantastische aflevering voor een les interviewen op de school voor de journalistiek. Luyendijk maakt zo ongeveer alle basisfouten. Grootste fout: niet echt luisteren. #zomergasten — Arnoud Kwant (@arnoudkwant) August 4, 2024



Enorm teleurgestelden Luijendijk. Had hem laatste jaren niet gevolgd, maar toch wel verwacht dat een journalist opener/minder bevooroordeeld een interview zou houden. Het is niet om aan te zien, terwijl Khader zo’n interessante hoofdgast is. #zomergasten — rosely (@rosely) August 4, 2024

Je kunt Zomergasten terugkijken via NPO Start.

