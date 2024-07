Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wel of niet je stoel naar achteren tijdens het vliegen? Etiquette-experts geven antwoord

Je stoel wel of niet naar achteren doen tijdens een (lange) vlucht? Het blijft een gevoelig onderwerp. Vooral op lange vluchten zitten veel mensen in dubio. Doen ze hun stoel naar achteren voor hun eigen comfort of blijven ze rechtop zitten, zodat de persoon achter ze ook nog plek heeft? En wat doe je als jouw voorbuurman wél zijn of haar stoel naar achteren doet?

„Het feit dat je iets kunt doen, betekent niet dat je het ook moet doen”, benadrukt etiquette-coach Tami Claytor in Huffpost.

Kleine stoel vormt uitdaging

Mensen willen in het algemeen comfort maximaal kunnen benutten, zonder dat anderen daar last van hebben. Maar de steeds kleiner wordende stoelen in vliegtuigen maken dat een behoorlijke uitdaging. De mensen die graag hun stoel naar achteren doen, geven vaak als reden dat ze het recht hebben om van die functie te profiteren.

Maar Claytor is het hier niet mee eens. „Als zodanig is het naar achteren leunen van je stoel en het verstoren van het comfort van iemand anders in strijd met het basisprincipe van etiquette.”

Korte vs. lange vluchten

De lengte van een vlucht speelt echter ook een rol. Etiquette-expert Diane Gottsman vindt dat het wel zo beleefd is om je stoel gewoon recht te houden. „Dit maakt het veel gemakkelijker voor passagiers die erg lang zijn of tijdens de vlucht hun laptop willen gebruiken of een drankje willen drinken op het dienblad.”

Wel merkt Jodi Smith van een etiquette-bedrijf uit New York op dat personen die bijzonder lang zijn, last hebben van rugklachten of ruimte nodig hebben om hun kleintjes vast te houden, hun stoel naar achteren mogen doen. „Als de passagier zo lang is, moet hij zichzelf in origami-stijl in de stoel vouwen, en een paar centimeter extra kan dan een wereld van verschil maken, en hij kan na het opstijgen achterover leunen.”

Op langeafstandsvluchten zijn de regels net wat anders, vinden de etiquette-experts. „Als het een lange vlucht betreft, is het onredelijk om van elke passagier te verwachten dat hij niet doet wat hij kan om zich op zijn gemak te voelen”, beslist Gottsman. Zeker als een nachtvlucht is, is slapen belangrijk en dus je stoel naar achteren doen acceptabel. „Vooral omdat vrijwel iedereen het doet.”

Beleefd gesprek

De etiquette-experts hebben wel wat tips om op een toch ‘beleefde’ manier je stoel naar achteren te doen. Te beginnen met kijken of er iemand direct achter je zit. „Controleer op eventuele problemen, zoals lange benen, dienblad naar beneden, frisdrank op het dienblad, computer op het dienblad of een baby op schoot. En laat vooral de persoon achter je weten dat je je stoel naar achteren gaat doen”, somt Gottsman op

Het kan natuurlijk zo zijn dat je achterbuurman niet zo blij is met je vraag. Claytor raadt dan aan compromissen te sluiten, zoals niet de hele tijd je stoel naar achteren te doen, of rechtop te gaan zitten als het tijd is om te eten en te drinken. „Je weet maar nooit, een beleefd gesprek kan leiden tot een nieuwe vriendschap.”

