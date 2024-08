Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je moet wachten met je koffer uitpakken na vakantie

Wie moe maar voldaan thuiskomt van een welverdiende vakantie, heeft lang niet altijd zin om meteen zijn koffer uit te pakken. Wellicht dat je jezelf er dan toch maar toe dwingt, maar wist je dat er een steengoede reden is om het niet te doen?

Dokter Jason Singh pleit er in een TikTok-video voor om juíst nog even te wachten. De reden: bedwantsen. Helemaal als je in een hotel hebt verbleven, zou het risico dat je onwelkome gasten mee naar huis neemt groter zijn.

Bedwantsen zijn kleine insecten, roodbruin van kleur, die vaak niet groter zijn dan één enkele centimeter. Ze zuigen bloed om zich van voedsel te voorzien en dan ben jij het ideale hapje als je ‘s nachts ligt te slapen in je bed.

‘Laat je koffer minstens twee weken gesloten’

„De eitjes van bedwantsen komen doorgaans binnen zes tot tien dagen uit en de nimfen hebben kort na het uitkomen een bloedmaaltijd nodig om zich verder te ontwikkelen”, legt Singh uit. De larven van bedwantsen worden nimfen genoemd.

„Als je je koffer minstens twee weken gesloten of ongestoord laat, zal elk eitje of elke nimf die daar aanwezig is waarschijnlijk sterven door verhongering of uitdroging.” Nu heb je dus een behoorlijke goede reden om lui te zijn, zegt Singh. „Net als ik. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, wat voor psycho pakt zijn koffer nu meteen uit?”

Zo voorkom je dat je bedwantsen in bagage belanden

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom doe je er goed aan om tijdens een vakantie extra op te letten op bedwantsen. Controleer altijd bij binnenkomst de slaapkamer. Vooral in lakens en matrassen houden de diertjes zich graag schuil. Zie je bruine vlekjes, dan zijn dat mogelijk uitwerpselen van een bedwants. Open je koffer of rugzak ook niet achteloos op je bed of grond, want dat biedt bedwantsen een uitgelezen mogelijkheid om erin te kruipen.

Vorige Volgende

Reacties