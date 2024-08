Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit moet je weten over tanken in het buitenland

Ga je deze zomer met de auto de hort op? Dan is het wel zo handig om te weten hoe het precies zit met tanken in het buitenland. Waar kun je goedkoop tanken, waar niet en hoe heet jouw benzine in andere Europese landen?

Tank buiten de snelweg

Dat je beter niet op de snelweg kunt tanken, is allesbehalve een groot geheim. Maar volgens een onderzoek van de AWNB uit juli worden de prijsverschillen steeds groter. Het verschil is gemiddeld 25 cent per liter benzine en 24 cent per liter diesel. In Duitsland en Oostenrijk is het verschil zelfs 50 cent per liter.

Waar kun je goedkoop tanken?

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen hoge prijzen aan de pomp. In het buitenland ben je dus al snel voordeliger uit. Maar dat hóéft niet altijd zo te zijn, zegt de ANWB. Zo betaal je bij een tankstation aan de Duitse snelweg meer dan in Nederland. Buiten de snelweg ben je wel goedkoper uit.

Tankstations in Italië en Zwitserland zijn vaak iets beter geprijsd dan Nederland, maar in verhouding met buurlanden relatief duur. Je kunt dus beter in Oostenrijk en Duitsland tanken voordat je deze landen binnenrijdt. Als je naar Frankrijk gaat, kun je beter in België, Luxemburg of Spanje tanken.

In België, Spanje en Luxemburg is tanken over het algemeen zowel aan als buiten de snelweg betaalbaar. In Oostenrijk is het, net als in Duitsland, vooral goedkoper als je je tank niet op de snelweg volgooit.

Extra opletten in Italië

Als je op vakantie naar Italië gaat, is het opletten geblazen voor de zogenaamde Servito-prijzen. Daarbij tankt een servicemedewerker voor je, maar dit kost je zo’n 20 tot 30 cent per liter extra. LPG mag je in Italië niet tanken zonder hulp van een medewerker, maar benzine en diesel wel. Zoek dus naar een pomp waar ‘fai da te’ (doe het zelf) bij staat.

Contant geld meenemen

Als je gaat tanken in het buitenland, is het geen slecht idee om contant geld op zak te hebben. Bij sommige tankstations worden Nederlandse kaarten namelijk niet geaccepteerd.

Zo heet jouw benzine in het buitenland

Duitsland:

Euro 95 E5/E10: Superbenzin / Super 95

Euro 98 E5/E10: Superplus 98

Diesel: Diesel

LPG: LPG

Frankrijk:

Euro 95 E5/E10: Sans Plomb 95, SP95-E10

Euro 98 E5/E10: Super Sans Plomb

Diesel: Gazole

LPG: GPL

Italië:

Euro 95 E5/E10: Benzina Senza, Piombo / Verde

Euro 98 E5/E10: Benzina Super Senza, Piombo / Verde Plus

Diesel: Gasolio, Diesel

LPG: GPL, gasauto

Spanje:

Euro 95 E5/E10: Gasolina Sin Plomo 95

Euro 98 E5/E10: Gasolina Sin Plomo 98

Diesel: Gasoléo, (Aceite) Diesel

LPG: GLP, gasauto

Zwitserland:

Euro 95 E5/E10: Super

Euro 98 E5/E10: Super Plus

Diesel: Diesel

LPG: LPG, GPL

Oostenrijk:

Euro 95 E5/E10: Super (bleifrei)

Euro 98 E5/E10: Super Plus

Diesel: Diesel

LPG: LPG

