Dit zijn de grootste ergernissen in het verkeer

Autorijden is niet altijd de meest rustgevende activiteit op een dag. File, hevige regen, mist, noem het maar op, het kan eens tegenzitten. Maar er is ook bepaald gedrag in het verkeer waar mensen zich nogal aan storen.

Autoverzekering.nl deed onderzoek naar vervelend gedrag in het verkeer en kwam erachter dat bumperkleven de nummer één ergernis is onder Nederlandse automobilisten. 69 procent van de bestuurders stoort zich hieraan. En dat terwijl 78 procent zelf ook weleens de regels overtreedt.

Als je dan in de auto zit, let op snelheidscontroles. Door heel Europa zijn er daar deze week meer van.

Irritaties in het verkeer

Mensen die geen richting aangeven zijn voor 66 procent van de bestuurders eveneens een grote bron van frustratie in het verkeer. Maar Nederlandse bestuurders ergeren zich ook aan:

Blijven hangen op de linker- of middelste baan zonder in te halen (65 procent)

Niet handsfree bellen of appen achter het stuur (64 procent)

Langzaam rijden op de linkerbaan (58 procent)

Afsnijden (56 procent)

Bewust de file voorbij rijden / extreem laat invoegen (55 procent)

Te felle lichten of verkeerd afgestelde koplampen (52 procent)

Maar niet iedereen is even lichtgeraakt, 4 procent van de respondenten ergerde zich helemaal niet aan de drie meest genoemde irritaties. Zij blijven juist koel achter het stuur.

Automobilisten overtreden zelf ook weleens de regels

Alhoewel er genoeg bronnen van frustratie zijn, zijn Nederlandse automobilisten zelf ook geen engeltjes achter het stuur. 56 procent rijdt bijvoorbeeld weleens te hard, 34 procent haalt weleens rechts in. Daarnaast vergeet 21 procent hun richtingaanwijzer soms aan te zetten – of ze doen dat bewust niet. De gedragingen waar mensen zich het meest aan ergeren, zoals bumperkleven, wordt door een deel van de respondenten ook gedaan.

Per leeftijdsgroep waren er verschillen te zien: bestuurders van 18 tot 34 jaar oud ergeren zich meer aan langzaam rijden op de linkerbaan en afsnijden dan bestuurders van 55 jaar of ouder. De oudere bestuurders vinden bumperklevers dan weer zeer irritant.

