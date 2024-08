Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie en botert het niet met je reispartner? Zo herken en voorkom je het volgens reisexperts

Reizen met iemand anders – of dat nu een vriend, familielid of romantische partner is – kan de relatie versterken of juist onder druk zetten. Hoe weet je of jullie reisstijlen op elkaar zijn afgestemd of niet? Dit zijn een aantal signalen.

HuffPost vroeg reisdeskundigen naar een aantal signalen. En: wat kun je eraan doen?

Op vakantie met verschillende reisstijlen

Als jullie dezelfde reisstijl hebben, zal de reis over het algemeen vlot verlopen. Maar als er verschillende reisstijlen in het spel zijn, zouden er zomaar spanningen kunnen ontstaan. Dat kan het geval zijn wanneer de één graag een goed doordacht plan heeft en de andere ‘wel ziet’ wat er op het pad komt.

Of wanneer de één een vroege vogel is en de ander een uitslaper, meldt reisblogger Sean Lau aan HuffPost. „Als de ene persoon veel activiteiten wil doen terwijl de andere liever een meer ontspannen tempo heeft, kan dit leiden tot meningsverschillen en ruzies.”

Boosdoeners

Voorkeuren voor verschillende soorten vakanties kunnen ook een boosdoener zijn. „Dan kan het moeilijker zijn om wederzijdse plezierige activiteiten te vinden”, aldus Lau. Het kan ook lastig worden als de financiële gewoonten anders zijn. „Er ontstaan vaak problemen wanneer de ene persoon een luxueuze ervaring wil en de andere persoon zoveel mogelijk wil besparen”, zegt reisinfluencer Jen Ruiz.

Dus, wat kun je doen om – ondanks de verschillen – een leuke vakantie te hebben? Reisinfluencer Sam Cormier zegt dat het mogelijk is met twee belangrijke ingrediënten: „Open communicatie en de bereidheid om compromissen te sluiten.”

Tips voor de reis

Een praktische tip is om de reis samen te plannen zodat beide partijen inspraak hebben op het boeken van zaken als accommodatie en activiteiten. „Als je de voorkeuren van de ander respecteert, maar ook je eigen grenzen stelt, zou je samen een geweldige reis moeten kunnen hebben.” Wat volgens Ruiz overwogen kan worden is om een aparte accommodatie te boeken: „Op die manier kan iedereen zich aan het eind van de dag even terugtrekken.”

„Je kunt er ook voor kiezen om wat tijd apart door te brengen, allebei aparte activiteiten te doen en weer samen te komen voor het diner of een bepaalde activiteit die jullie allebei willen doen”, zegt Ruiz. Of je romantische partner ook je beste reismaatje moet zijn, daar zijn de experts het niet mee eens. „Je kunt ook een keer op vakantie gaan met een vriend of familielid.”

