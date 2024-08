Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen student die gebruik maakt van AI, maar Nederlandse rechter: ChatGPT ingezet bij vonnis

Het was dit keer geen student die makkelijker van schoolopdrachten af wilde zijn door het gebruik van AI, maar een rechter. Het gebeurde in Gelderland waar een kantonrechter ChatGPT gebruikte bij het schrijven van het vonnis. Het ongeloof is groot, meldt het AD.

Cyberspecialisten reageren verbijsterd en ook onder rechters wordt getwijfeld of deze inzet van ChatGPT toelaatbaar en verantwoord is.

Rechter gebruikt ChatGPT in vonnis

Een kantonrechter in Gelderland stelde de populaire AI-chatbot van ChatGPT een vraag en nam dat antwoord gedeeltelijk over in zijn vonnis. Het ging om een conflict tussen twee huiseigenaren. Volgens de rechtbank heeft de kantonrechter ChatGPT niet als leidraad gebruikt om tot een beslissing te komen. „Voor de uiteindelijke inhoudelijke uitkomst van de zaak heeft het dus geen enkele rol gespeeld”, benadrukt een woordvoerder.

Het is de eerste keer dat het gebruik van ChatGPT transparant in een uitspraak staat, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Gelderland. Maar als het aan AI-deskundigen ligt, is het ook meteen de laatste keer. „Het is onverdedigbaar dat een kantonrechter een schadevergoeding mede baseert op een taalcomputer”, zegt AI-specialist Henk van Ess tegen het AD.

„Ik ben me rot geschrokken van zoveel onkunde en hoop niet dat andere rechters stiekem dezelfde methodiek gebruiken”, aldus Van Ess

Inzet AI ligt gevoelig

Het inzetten van ChatGPT in de rechtspraak ligt gevoelig. Bijna twee jaar na de lancering kan de chatbot nog altijd foute antwoorden op vragen geven. Ook geeft de taalcomputer telkens een ander antwoord, afhankelijk van hoe je de vraag stelt en welke versie je gebruikt. En bovendien blijft OpenAI, de maker van de chatbot, vaag over het bronmateriaal.

