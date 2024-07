Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe lang moet je op vakantie om opgeladen terug te komen? Dit zegt onderzoek

Een mens is soms simpelweg toe aan vakantie. Om te ontstressen van werk, een digitale detox te ondergaan of andere perikelen van thuis even te vergeten. Maar hoelang moet je op vakantie om echt op te kunnen laden?

De zomervakantie is begonnen en menig Nederlander trekt erop uit. Camping aan de Costa Brava, een Caribisch eiland of een actieve trip in de Ardennen? Een mens gaat goed op een vakantie op zijn tijd. Was je bekend al met deze truc waardoor je 12 dagen achter elkaar vrij bent, terwijl je maar 6 vakantiedagen opneemt?

Onderzoek naar lengte van vakantie

Arbeidspsycholoog Jessica de Bloom en toerisme-onderzoeker Jeroen Nawijn deden beiden onderzoek naar vakantiegangers. De Limburger schreef over hun bevindingen. Allereerst bleek dat mensen gelukkiger zijn op vakantie dan normaal. Op welke vakantiedag men het gelukkigst is? Dag acht, stelt De Bloom. Daarna bleef het geluksniveau constant en uiteindelijk daalde het weer een beetje.

Overigens nuanceerde De Bloom later haar bevindingen wat betreft de gelukspiek op dag acht. Haar onderzoek was gebaseerd op een standaard vakantieduur van zo’n drie weken. Als de reis korter of langer duurt, kan de piek verschuiven.

Geluksgevoel en humeur

Toerisme-onderzoeker Nawijn stelt dat het geluksgevoel op vakantie sneller begint, zodra mensen op de vakantiebestemming zijn. Dit doordat ze een gevoel van meer keuzevrijheid ervaren dan in hun dagelijkse leven. Hij stelde uiteindelijk de Holiday Hapinness Curve op. Een curve die laat zien dat een vakantie niet alleen maar bestaat hoge pieken en ultiem geluk.

Volgens hem is ons humeur in de eerste zogenoemde ‘reisfase’ van de vakantie nog niet optimaal. Daarna volgt de ‘kernfase’, dan voelen we ons het allerbeste. Later volgt er een korte dip omdat we ons realiseren dat onze vakantie er bijna op zit. En dan is daar nog een opleving: de laatste vakantiedag, waar we nog alles uit proberen te halen. En ook weer het verlangen om weer naar huis te gaan.

Vakantiegevoel bij thuiskomst

Overigens blijft dat vakantiegevoel bij thuiskomst niet lang hangen, blijkt uit de onderzoeken. Meestal ben je dat gevoel na een week weer kwijt. Ongeacht de lengte van de vakantie, aldus De Bloom. Het advies is dan ook om niet direct na terugkeer weer te gaan werken, maar jezelf nog wat rust te gunnen na de vakantie.

Nawijn beaamt dat dat prettige vakantiegevoel snel wegebt. Zijn advies is dan ook om vaker en korter op reis te gaan.

Beide onderzoekers stellen dat helemaal niet op vakantie gaan het minst gezond is voor je lichaam en geest. Volgens De Bloom is vakantie net als slaap. We hebben regelmatig herstel nodig van stress en spanning om op lange termijn gezond te blijven.

Vorige Volgende

Reacties