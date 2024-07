Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een schattig zwerfkatje meenemen uit bijvoorbeeld Griekenland, mag dat zomaar?

Je herkent het vast wel: als je op vakantie bent in Griekenland, zie je overal vermagerde zwerfkatjes, die bedelen om eten. Terwijl jij een Griekse salade verorbert, bekruipt je een schuldgevoel. Je geeft het diertje maar wat te eten, maar het gevoel blijft knagen. Het liefst zou je het beestje zo mee willen nemen naar Nederland. Maar mag dat zomaar?

Het overkwam Metro‘s Hendriëlle en haar toenmalige vriend in Egypte. Daar worden katten niet als huisdieren gezien, maar als een soort zwerfdieren. Je komt ze overal tegen. Sterk vermagerd, bedelend om eten en aandacht. Het was tijdens een van de laatste vakantiedagen dat ze hem tegenkwamen. Een superkleine kitten, nog geen acht weken oud, die rondscharrelde bij de supermarkt. De moeder van het diertje was in geen velden of wegen te bekennen.

Zielig zwerfkatje uit Egypte

Het katje was lief en tam, het ging zo op je schouder zitten, als een soort aapje. En zo mager ook… het brak mijn hart. Toevallig troffen we hem aan bij een grote supermarkt, waar je van alles kunt kopen, en we aarzelden dan ook geen seconde om vis te kopen voor het uitgemergelde beestje. Hij verorberde de vis binnen no time. Maar te veel eten is natuurlijk ook niet gezond, dus we namen de rest van het eten mee naar de hotelkamer, op een steenworp verderop.

En het katje natuurlijk, want we konden hem moeilijk moederziel alleen laten. Hij moest eerst goed op krachten komen, zo redeneerden wij. We zetten een pokerface op tegenover de beveiliging van het hotel en deden alsof het de normaalste zaak van de wereld was om een kat mee te nemen naar de hotelkamer. Tja, waarom ook niet? Het hotel was toch haast een spookhotel, met elektriciteitsdraden die uit de muur kropen en flink wat achterstallig onderhoud, dus wie zou er malen om het redden van een supermager katje, een daad van liefde en mededogen?

Duivels dilemma: meenemen of achterlaten?

De volgende dag was de transfer naar het vliegveld en zaten we erg in dubio. Als je googelt op het meenemen van een huisdier uit een ander land, word je daar niet bepaald vrolijk van. Je wordt bang gemaakt met ziektes als rabiës, die het diertje over zou kunnen dragen, er wordt een dierenpaspoort gevraagd en bepaalde inentingen zijn een must. Ook moet het dier gechipt zijn.

En inderdaad, er komen behoorlijk wat eisen bij kijken, licht Bjorn Elsebrock, woordvoerder bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, toe. „Een hond of kat uit de EU moet voorzien zijn van een Europees huisdierenpaspoort. Buiten de EU gelden aanvullende eisen, omdat je te maken kunt hebben met landen met een hoog rabiës-risico, bijvoorbeeld in Marokko.” Is dat niet een tikkeltje overdreven? Esebrock zegt van niet. „Nog steeds overlijden 60.000 mensen jaarlijks aan hondsdolheid.”

Quarantaine voor huisdieren

Voor de eigenaar geeft het een hoop gedoe: de dieren moeten in quarantaine worden geplaatst. „Dat betekent ook dat een hond of kat gechipt moet zijn en een gezondheidscertificaat moet hebben, naast een verklaring door een dierenarts.” Ook moet er een bloedtest worden afgenomen, dit alles kan maanden in beslag nemen. Bovendien is de douane op Schiphol heel streng.

Dan zijn er ook nog mensen die een hond, kat of een ander huisdier meenemen met de auto, maar dat raadt Elsebrock al helemaal af. „Als je met zo’n dier met de auto naar Nederland reist, neem je toch een bepaald risico. Je voldoet niet aan de importeisen.”

Gedoe op het vliegveld

Mijn ex en ik waren niet bang voor die zogenaamde ziektes, maar meer voor het gedoe op het vliegveld. „Het is beter om geen dieren uit het buitenland mee te nemen”, schrijft het RIVM op haar website. Ja, dat begrijpen wij ook wel… maar zo’n zielig katje breekt toch alle wetten? Nood breekt wet. Maar ja, daar hebben instanties niet altijd een boodschap aan.

Op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) kun je een test invullen, om te bepalen of je een huisdier mee mag nemen vanuit een vakantieland. Dit is de zogenaamde ‘regelhulp hond of kat meenemen uit het buitenland’.

Je moet dan een serie vragen beantwoorden, zoals het land van afkomst. In ons geval was dat dus Egypte. Ook moet je invullen welk dier het is en of het jonger is dan 17 weken. Ja, dus. Het advies: „Uw dier is nog te jong. U reist met uw dier vanuit Egypte. Dat is een land met een hoog risico op rabiës. Reizen vanuit een land met een hoog risico op rabiës kan alleen als uit een bloedtest blijkt dat uw dier goed beschermd is tegen rabiës.” Voor de vaccinatie, bloedtest en wachttijd is een periode van 7 maanden nodig.

Ik weet het nog precies. Mijn ex en ik wachtten, bepakt en bezakt, met de kitten, op onze transfer. Ik voelde pijn in mijn hart bij het idee dat we hem achter moeten laten. Stel dat hij verstoten zou worden door zijn moeder… Wat nu, doen we hier wel goed aan, of moeten we domweg het risico nemen om hem mee te ‘smokkelen’?

Is een huisdier meenemen naar Nederland smokkel?

Smokkel is best een heftige term. Daarbij denk je eerder aan exotische dieren, zoals tropische vissen en amfibieën, die je voor eigen gewin meeneemt, om ze door te verkopen voor grof geld. Maar wij wilden alleen een zielig zwerfkatje redden. Hoe zit dat precies?

Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit mag je met je dier op een aantal plaatsen binnen de EU binnenkomen, maar niet overal. Bij aankomst moet je je met je dier melden bij de douane, bij ‘aangifte goederen’. Doe je dat niet, dan wordt dit gezien als smokkel. De douane controleert de documenten van de reiziger en het dier.

Zwerfdieren zijn niet gewend aan drukke maatschappij

Volgens de website kattendomein.nl is het meenemen van een zwerfkat uit het buitenland ronduit onverstandig, om meerdere redenen. „De dieren zijn vaak niet gewend aan onze drukke maatschappij, ze zijn gewend om te jagen en hun eigen gang te gaan en hebben nooit geleerd om bijvoorbeeld in een huis te wonen.” Ook wordt er opnieuw ingegaan op de mogelijke infectieziektes die ze met zich meedragen.

Wil je toch een huisdier uit het buitenland adopteren, doe dat dan via een organisatie die de adoptie voor het dier en de nieuwe eigenaar goed regelt, adviseert de stichting.

Heimwee in het vliegtuig

Hoe is het nu met de kitten uit Egypte afgelopen? Ja, het is een triest verhaal. Tot het eind twijfelden wij. Waar doen we goed aan? De Egyptische douane is streng, de Nederlandse douane idem. Alle scenario’s spookten door ons hoofd. Of we nemen hem mee op onze schouder, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Met een zelfverzekerende blik, om geen argwaan te wekken. Of we laten hem achter, bij de supermarkt, in de hoop dat ook andere toeristen hem te eten geven. Een duivels dilemma.

We noemden hem Abu Simba, vernoemd naar een van de beroemdste tempels in Egypte. Al in het vliegtuig hadden we spijt en heimwee naar dat schattige, hulpbehoevende beestje. We hopen maar dat andere mensen zich over hem ontfermen.

