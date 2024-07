Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook OM gaat in hoger beroep in zaak tegen rapper Ali B

Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Ali B. Eerder maakte de rapper zelf al bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Ali B werd eerder deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Hij werd vrijgesproken van verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, maar in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting. De rechtbank sprak de rapper van twee aanrandingen vrij. Het OM gaat tegen alle drie vrijspraken in beroep.

Het OM noemt in het bijzonder de zaak van The Voice-finaliste Jill Helena, die de rapper beschuldigt van aanranding. De rechtbank oordeelde dat haar getuigenis betrouwbaar en geloofwaardig was, maar dat de aanranding niet bewezen kon worden. „Het OM ziet na bestudering van het vonnis aanknopingspunten om de zaak opnieuw voor te leggen in hoger beroep. Dat geldt ook voor de andere twee vrijspraken”, aldus het OM.

‘Ongeloof’

Bart Swier, de advocaat van Ali B, liet eerder weten dat de rapper „overtuigd is van zijn onschuld” en dat hij daarom in hoger beroep gaat. Swier zei dat de rapper „ongeloof” en een „diepe teleurstelling” voelde na het vonnis. Ali B gaat in hoger beroep dan ook uit van vrijspraak, aldus zijn raadsman.

Het OM vindt het „moedig” dat slachtoffers zich met hun verhaal hebben gemeld, ook gezien de grote aandacht van de media. „Het OM vindt het belangrijk dat slachtoffers van seksueel misbruik aangifte doen en ook in de toekomst aangifte blijven doen.”

