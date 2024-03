Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze bizarre truc voorkomt volgens Calvin Harris een jetlag

Je vakantie na een lange vlucht beginnen met een jetlag vindt niemand fijn. Veel mensen bedenken daarom manieren om een jetlag tegen te gaan, maar Calvin Harris (40) blijkt wel een hele bijzondere remedie te gebruiken. In een interview op BBC Radio 2 onthulde hij hoe hij een jetlag voorkomt wanneer hij veel moeten vliegen.

Volgens Calvin Harris ga je een jetlag namelijk tegen door maar liefst zes rauwe eieren te eten tijdens het vliegen. „Ik heb echt gemerkt dat dit helpt om een jetlag tegen te gaan”, aldus de dj tijdens het radio-interview.

Dat zijn gewoonte nogal vreemd is, weet ook Harris zelf, zegt hij. „Ik was een paar weken geleden op een vlucht van British Airways en de stewardess vertelde mij dat ze nog nooit iemand tijdens een vlucht eieren had zien openbreken om die vervolgens in zijn mond te gieten.”

Geen grap

De radio-dj dacht in eerste instantie dat het een grap was, maar wanneer ze Harris ernaar vraagt, antwoordt die bloedserieus. „Ik had er zes en ik eet alleen het eigeel.”

De eieren stopt Harris gewoon in zijn zak. „Eigenlijk best gek dat ze door de beveiliging komen want het zijn wel vloeistoffen”, zegt hij. „Maar ik ben nog nooit door iemand tegengehouden.”



Andere remedies voor een jetlag

Voor wie ook liever geen jetlag heeft, maar het eten van zes rauwe eieren nét wat te ver vindt gaan zijn er overigens ook andere oplossingen. Daarbij heeft het niet zozeer te maken met wat je eet, maar vooral wanneer je iets eet.

Volgens wetenschappers van de Northwestern Univerisity in Evanston en het Santa Fe Institute in New Mexico helpt het om de eerste drie dagen in een nieuwe tijdzone de dag te beginnen met en flinke maaltijd. Een grote maaltijd vroeg op de dag helpt de biologische klok beter te reguleren dan meerdere, gelijke maaltijden op de dag of een avondmaaltijd, stellen de onderzoekers. Een zwaar ontbijt en geen avondmaaltijd zouden je twee brakke jetlagdagen kunnen besparen, ontdekten ze.

