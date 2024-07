Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hitte in Europa: in hoeverre houden vakantiegangers rekening met extreem weer?

Zuid-Europa is al jaren stevig favoriet onder vakantiegangers, maar op dit moment vallen daar de mussen van het dak. Dat zou in de toekomst nog weleens een graadje erger kunnen worden. In hoeverre gaat extreem weer roet in het eten gooien van ‘onze’ vakantieplannen?

Het is zinderend heet in het zuidelijke gedeelte van het continent. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de hitte, in het zuiden van Spanje tikt de thermometer de 39 graden aan en ook in Italië zijn de temperaturen flink opgelopen.

Houden Nederlanders rekening met extreem weer?

In de toekomst wordt het – door klimaatverandering – mogelijk nog extremer weer in sommige Europese landen. Willen ‘we’ daar dan nog wel op vakantie? Mooi niet, denken veel mensen. Dat blijkt althans uit een onderzoek van EenVandaag, onder 21.000 leden. Bijna de helft (46 procent) van de deelnemers denkt dat bepaalde delen van Europa in de toekomst niet meer geschikt zijn voor een zomervakantie.

Het panel verwacht zeker dat Zuid-Europa een stuk minder aantrekkelijk wordt. Niet alleen hebben veel deelnemers geen trek in hittegolven, er klinken ook zorgen over gezondheidsrisico’s en bosbranden.

Sommige panelleden, al is het een kleiner gedeelte (20 procent), houden bij hun keuze nu al rekening met mogelijk extreem weer. Zij boeken bewust vakanties buiten het hoogseizoen, zodat ze de hitte kunnen ontlopen. Ook worden bepaalde plekken door ongeveer een kwart (23 procent) vermeden. Denk aan vakantiebestemmingen waar het extreem kan regenen, of waar overstromingsgevaar is. 10 procent van de ondervraagden heeft dit jaar de vakantieplannen omgegooid door de weersomstandigheden, of overwoog dat te doen.

Alternatief voor Zuid-Europa

Wat is dan het alternatief voor Zuid-Europa in het hoogseizoen? Misschien wel een Scandinavisch land. 31 procent van de deelnemers vindt dit een meer aantrekkelijke bestemming in het hoogseizoen.

🥵 Onderzoek ANWB Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat 17 procent van de vakantiegangers dit jaar de extreme hitte wil vermijden. Vorig jaar was dat nog 10 procent. De reizigers kiezen om naar het midden en noorden van Europa te gaan.

Uiteindelijk zegt de meerderheid (51 procent) geen rekening mee te houden met extreem weer. Omdat ze toch al niet echt zon opzochten op vakantie, of nu eenmaal aan bepaalde periodes vastzitten. Weer anderen vinden de waarschuwingen voor extreem weer maar overdreven.

