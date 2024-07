Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan (77) werd zo toegetakeld bij woningoverval dat euthanasie de enige optie was

Zo toegetakeld worden bij een woningoverval dat er geen zicht meer is op een normaal leven. Dat gebeurde bij Jan, een man van 77 jaar. Euthanasie bleek de enige optie. Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht op tv aan dit grote drama.

„Nietsvermoedend deed een ouder echtpaar vanmorgen op het Liendenhof de voordeur open toen ze dachten dat de buren hadden aangeklopt. Het bleek een gewapende woningovervaller te zijn.” Dat schreef de politie in Amsterdam op 26 november op social media. De gevolgen van die op het oog ‘normale woningoverval’ om 8.50 uur bleken enorm. Tot aan euthanasie twee maanden later toe.

Uitzichtloos, dus euthanasie

Die 26ste november was een zondagochtend. De Liendenhof is een straat in Amsterdam-Zuidoost. Daar woonden meneer en mevrouw Beulenkamp. Bij de gewapende overval op hun huis werden sieraden buitgemaakt. Maar veel erger: hij, Jan (77), liep zwaar hersenletsel op.

Het lijden van meneer Beulenkamp werd zo uitzichtloos, dat er in januari besloten werd tot euthanasie. In de uitzending van Opsporing Verzocht worden vanavond details over de dader gegeven. Die is dus nog altijd niet gevonden.



Zoon en dochter vertellen over Jan

De zoon en dochter van het overvallen echtpaar uit Amsterdam vertellen op tv over de impact van de gebeurtenissen die leidden tot de eutanasie van hun vader. De politie in de hoofdstad deelde eerder het volgende signalement: ‘Het zou gaan om een man tussen de 20 en 30 jaar met een donkere huidskleur. Hij heeft een normaal postuur, donkere ogen en is ongeveer 1.80 meter lang.’

💰 Beloning Het Openbaar Ministerie heeft besloten een beloning van 10.000 euro uit te loven voor de tip die de zaak van meneer en mevrouw Beulenkamp oplost. Om extra aandacht voor het onderzoek te vragen, wordt morgen een sms-bericht verstuurd naar mogelijke getuigen die destijds in de buurt van de plaats delict waren.

Opsporing Verzocht wordt vanavond om 22.10 uur uitgezonden door AVROTROS op NPO 2. Dat is voor vaste kijkers iets later dan normaal, in verband met een aangepaste programmering rond het nieuwe kabinet.

