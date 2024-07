Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Retourzending komt niet (volledig) aan bij winkel: wie is verantwoordelijk?

Stel: je stuurt een pakketje met vijf kledingstukken retour naar de winkel, maar eenmaal opgestuurd, beweert de winkel dat ze maar vier kledingstukken hebben teruggekregen van jou. Hierdoor krijg je niet het geld terug voor vijf kledingstukken, maar voor vier.

Maar wat nou als jij zeker weet dat je er vijf hebt opgestuurd? Bij wie ligt dan de last om dat te bewijzen, bij jou of bij de winkel?

Afzender verantwoordelijk voor retourzending

Radar zocht het uit, maar heeft geen goed nieuws voor de consument: als afzender ben jij in principe altijd verantwoordelijk voor een pakket, ook als het gaat om een retourzending. „Dus het risico ligt bij de afzender als er tijdens het transport iets misgaat”, legt een woordvoerder van de Consumentenbond uit.

Gaat er iets mis? Dan moet jij als consument bewijzen dat je gelijk hebt en inderdaad vijf artikelen hebt opgestuurd, in plaats van vier.

Retour niet (volledig) aangekomen? Dan moet jij bewijzen dat het niet klopt

Dat bewijzen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te kijken naar het gewicht van je retourzending. „Je kunt op je track en trace zien hoeveel gewicht je pakket was toen je het verzond. Stel je stuurt je gehele ontvangen bestelling terug, dan zou je kunnen nagaan of het gewicht van de ontvangen zending klopt met de verzonden zending.”

Maar het verschil in gewicht tussen een pakket met vijf kledingstukken of vier, is waarschijnlijk nihil. Daardoor is dit geen waterdicht bewijs. Slimmer is daarom om vooraf een foto te maken van de inhoud van je pakket of zelfs een video te maken tijdens het inpakken van het pakket. Maar ook hierbij plaatst de Consumentenbond kanttekeningen, want wat voor bewijs levert de tegenpartij? Misschien hebben zij ook wel foto’s van het pakket.

Verzekeren

De Consumentenbond raadt daarom altijd aan om je retourzendingen verzekerd te verzenden. Bij PostNL kan dit wel alleen bij verzendingen met een waarde van meer dan 500 euro, tot maximaal 5500 euro. Bij DHL is het wel mogelijk om een pakket met een waarde van minder dan 500 euro te verzekeren, voor een extra 2,50 euro tijdens het opsturen van je pakket. Pakketten met een hogere waarde kunnen ook verzekerd worden, maar meer dan 500 euro keert DHL niet uit.

