Strandplek bezet houden? Deze kustplaats in Spanje deelt fikse boetes uit

Met de vakantiemodus bij de meesten aan, is het (binnenkort) tijd om te vertrekken naar de plaats van bestemming. Is die plek déze plaats in Spanje? Laat je strandspullen dan niet te lang onbewaakt, het zou een fikse boete kunnen opleveren.

Degenen in de Spaanse plaats Calpe, in de provincie Alicante, kunnen een behoorlijke boete verwachten voor het reserveren van ruimte voor zichzelf op het strand.

Boete voor strandgangers

Het gemeentebestuur herinnerde strandgangers er aan dat het volgens de gemeentelijke verordening voor het gebruik en beheer van de kust verboden is om voorwerpen zoals stoelen, hangmatten en parasols voor 9 uur ‘s ochtends te installeren om het schoonmaken van de stranden niet te hinderen, meldt CNN.

Wie zich niet aan deze regel houdt, loopt het risico te worden aangegeven, zijn bezittingen te laten weghalen en een boete van €250 euro aan de broek te krijgen.

Toeristen (terugkerend) probleem in Spanje

Stoelen, hangmatten en parasols die overdag langer dan drie uur onbeheerd worden achtergelaten, kunnen worden verwijderd, aldus de gemeente. Ze voegen eraan toe dat ze al enkele jaren klachten ontvangen over mensen die plekken op het strand reserveren, terwijl andere bezoekers halverwege de ochtend arriveren en merken dat het strand al is afgezet met spullen maar zonder teken van hun eigenaars.

Het probleem van ruimteinnemende strandgangers is ook een dagelijks probleem in de nabijgelegen vakantiehotspot Benidorm. Zo is er de afgelopen maanden steeds meer protest gekomen tegen vakantiegangers in Spanje.

Zo kunnen er in het Spaanse kustplaatsje Platja D’Aro ook boetes kunnen worden opgelegd. Niet voor toeristen op stranden, maar voor toeristen in piemelpakken.

