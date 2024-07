Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: gebruik van humor in de opvoeding kan sleutel tot goed ouderschap zijn

Rollen je kinderen met hun ogen als er een goedbedoeld grapje uit je mond komt? Het kan vervelend zijn als je kinderen je humor niet waarderen, maar wat blijkt? Ondanks deze reactie kan het volgens nieuw onderzoek de sleutel tot goed ouderschap zijn.

Het blijkt namelijk dat humor een belangrijke vaardigheid kan zijn in de opvoeding. Toch is het voor iedereen anders, en zit er ook een verschil tussen grappen van mannen en vrouwen.

Humor in opvoeding

Voor dit onderzoek werden ongeveer 300 mensen over hun ervaringen met opgroeien met of zonder humor ondervraagd. Ook gaven zij hun mening over hun jeugd.

Mensen die zijn opgevoed door volwassenen die humor gebruikten, bleken een beter beeld te hebben van hun ouders of verzorgers. Daarnaast zeiden ze vaker dat ze een goede relatie met hen hadden en dat ze hun werk goed deden. Ook zouden ze dezelfde opvoedingstechnieken gebruiken, aldus hoofdauteur van het onderzoek dr. Benjamin Levi, hoogleraar kindergeneeskunde en menswetenschappen aan het Pennsylvania State College Medicine.

Dient belangrijke functies

Het is de eerste stap in een breder onderzoek, aldus Levi. „Dit is slechts de allereerste van een aantal onderzoeken die we doen om beter te begrijpen hoe humor wordt gebruikt met kinderen en wat ze er later van hebben meegenomen”, zegt hij tegen CNN.

Ja, humor kan je gezin aan het lachen maken, maar het dient ook een heleboel belangrijke functies in de opvoeding, geeft het onderzoek aan. „Het dwingt je om anders te reageren, wat nieuwe perspectieven en mogelijkheden opent. Dat soort verbindingen kunnen heel bemoedigend zijn voor de relatie tussen het kind en de ouder”, aldus Levi.

De behulpzaamheid van humor

Soms kan humor helpen om de zure buien te verdrijven die kunnen ontstaan als kinderen opgroeien, zei co-auteur Anne Libera, universitair hoofddocent comedy writing and performance aan het Columbia College Chicago. „En een grapje maken kan ook jou als volwassene ten goede komen. Humor gebruiken kan het gedrag van je kind veranderen, maar kan je ook helpen om een stressvolle situatie te herkaderen.”

De vraag is echter: hoe kan humor op de juiste manier worden gebruikt voor kinderen? De behulpzaamheid ervan is afhankelijk van verschillende factoren: de leeftijd van het kind, het probleem waarmee het wordt geconfronteerd, de intentie van de persoon die de grap maakt en het temperament van de persoon die de grap ontvangt, aldus het onderzoek.

Ontwikkelingsfase van het kind

„Het is belangrijk dat je als verzorger in een grotere machtspositie dan je kind humor niet gebruikt om het zich kleiner te laten voelen”, zegt Libera. „Of dat je een moment van bevestiging en luisteren inruilt voor een grap.” Blijf dus bij hun ontwikkelingsfase. „Naarmate kinderen groeien, wordt hun gevoel voor humor en hun vermogen om verschillende soorten humor te begrijpen steeds verfijnder.”

Je kunt je ook afvragen wat het doel van de humor is en of het je kind als individu respecteert, voegt Levi eraan toe. „De beste humor die je met je kinderen kunt gebruiken is het soort humor dat jullie aan dezelfde kant plaatst”, voegde Libera eraan toe.

