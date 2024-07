Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de smerigste plek in een vliegtuig (en het is niet de wc)

Veel mensen hebben deze zomer weer een vliegvakantie op de planning staan en hoewel je met een vliegreis lange files op Route du Soleil vermijdt, is ook vliegen niet altijd even comfortabel. Opgepropt in een krappe stoel, met weinig beenruimte en het vliegtuigvoedsel dat vaak niet te pruimen is. En dan hebben we het nog niet eens over de hygiëne. De smerigste plek in een vliegtuig is namelijk dichterbij dan je denkt.

Vliegtuigen worden tussen de vluchten door niet altijd even goed schoongemaakt. Zo onthulde TikTokker en steward Kevin eerder al dat je beter geen koffie in het vliegtuig bestelt. De watertanks waaruit water voor de koffie wordt getapt, worden volgens hem nauwelijks schoongemaakt. Hetzelfde geldt voor de opbergvakken in de stoelen. Daar worden alleen de grote stukken afval uitgehaald. „Maar ze worden niet altijd grondig gereinigd.”

Wc niet de smerigste plek

Maar het is niets vergeleken bij de smerigste plek in een vliegtuig. En nee, dat is niet de wc en ook niet de deurklink van de wc of de doorspoelknop. De smerigste plek in een vliegtuig bevindt zich tegenover je. Je verwacht het misschien niet, maar het is het uitklaptafeltje.

Dat handige tafeltje (waar je ook je snacks op legt) is een bron van bacteriën, blijkt uit onderzoek. Het wordt namelijk niet alleen gebruikt om van te eten, mensen leggen hun telefoon erop of slapen er soms zelfs op. Op de uitklaptafeltjes zitten maar liefst acht keer meer bacteriën dan op de doorspoelknop van de wc.

Verschillende plekken in het vliegtuig onderzocht

De onderzoekers kwamen hierachter nadat ze verschillende staaltjes van bacteriën op verschillende plekken in het vliegtuig hadden verzameld en onderzocht. Onder andere de wc, de stoelen en veiligheidsriemen en de tafeltjes werden in het lab onderzocht.

Op de wc bleken ‘slechts’ 265 CFU, het aantal ‘kolonievormende eenheden’ van bacteriën, per vierkante inch te zitten en op de veiligheidsriemen werd 240 CFU gemeten. De uitklaptafeltjes bevatten maar liefst 2155 CFU (!) per vierkante inch.

Op het vliegveld zelf ben je trouwens ook niet veilig voor grote aantallen bacteriën. Zo kun je de drinkfonteintjes maar beter vermijden. Die bevatten volgens het onderzoek zo’n 1240 CFU per vierkante inch.

Vorige Volgende

Reacties