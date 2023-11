Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afgelopen twaalf maanden waren wereldwijd warmste ooit gemeten

Nog niet eerder sinds het begin van de metingen was de gemiddelde wereldwijde temperatuur in twaalf maanden zo hoog als nu. Een internationale analyse van Climate Central laat zien dat het in de laatste twaalf maanden zelfs 1,3 graden Celsius warmer was dan voor de industriële revolutie. Daarmee lijkt het erop dat ook 2023 de hitterecords gaat verbreken.

De vorige periode van twaalf maanden die het hitterecord verbrak was oktober 2015 tot september 2016. De wereld had toen – net als nu – te maken met weerfenomeen El Niño, waarbij het wateroppervlak rond het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan te maken heeft met sterke opwarming.

Het was in 170 landen gemiddeld ook warmer dan wat normaal was in de afgelopen dertig jaar, zo signaleert de maatschappelijke organisatie Climate Central. De organisatie verwacht dat de records de komende tijd alleen maar toenemen, zeker aangezien weerfenomeen El Niño deze maanden nog toeneemt.

Gevolgen klimaatverandering meest acuut in ontwikkelingslanden

„De gevolgen voor het klimaat zijn het meest acuut voor ontwikkelingslanden dicht bij de evenaar”, zegt vice-president Andrew Pershing van Climate Central. „Maar ook extreme hitte in de VS, Japan en Europa laat zien dat niemand veilig is voor klimaatverandering.”



PRESS RELEASE: October 2023 capped the hottest 12-month span in recorded history https://t.co/Za6jhFpzzk #ClimateShiftIndex — Climate Central (@ClimateCentral) November 9, 2023

Ook Nederland is meegenomen in de analyse. Het afgelopen jaar werd in ons land het ene na het andere warmterecord gebroken. Juli werd bijvoorbeeld uitgeroepen tot heetste maand ooit in Nederland. En ook het begin van de herfst was uitzonderlijk warm.

In de analyse van Climate Central is dit ook duidelijk terug te zien. In de zomer was het hier namelijk 1,3 graden warmer dan we gewend zijn, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Van november tot april was het 0,8 graden verschil.

In twee landen was het koeler

Volgens Climate Central werden wereldwijd meer dan 7,8 miljard mensen blootgesteld aan bovengemiddeld hoge temperaturen. Alleen in IJsland en in het Afrikaanse land Lesotho werden temperaturen gemeten die koeler zijn dan normaal.



90% of people on Earth experienced heat boosted by carbon pollution during the planet’s record-hottest 12-month streak. https://t.co/v8m6y6tYIy #climatematters pic.twitter.com/6Inck0u090 — Climate Central (@ClimateCentral) November 9, 2023

Wetenschappers betrokken bij de maatschappelijke organisatie roepen op om de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van fossiele brandstoffen onmiddellijk te reduceren. „Elke tiende graad van opwarming die we vanaf nu weten te vermijden, doet er toe”, zegt Karsten Haustein, die klimaatwetenschapper is aan de universiteit in Leipzig in Duitsland.

