Luchtvaartmaatschappij maakt solo reizen voor vrouwen veiliger dankzij nieuwe ‘man-vermijdende’ functie

Ga je op reis, dan kun je veel wensen hebben. Je hebt misschien een voorkeur qua vervoersmiddel naar je bestemming, wat je het liefst eet tijdens je reis of wie naast je komt te zitten. Voor dat laatste heeft een luchtvaartmaatschappij voor vrouwen misschien een uitkomst.

Reis je alleen als vrouw en wil je liever niet naast een man zitten in het vliegtuig? Dan heeft deze luchtvaartmaatschappij wellicht dé uitkomst.

Nieuw beleid voor vrouwen

IndiGo, een budget-vriendelijke luchtvaartmaatschappij uit India, heeft een nieuw beleid waardoor vrouwen het geslacht van de passagiers om hen heen kunnen zien voordat ze boeken. Ze kunnen er dan voor kiezen om naast een vrouw te zitten als ze dat willen.

Hoe werkt het? Waar vrouwen een stoel hebben geboekt, zal die zetel roze oplichten voor andere vrouwen die in het boekingsproces zitten, meldt Metro UK. Het beleid moet worden gezien als keerpunt als het gaat om de veiligheid van passagiers.

Veiligheid tijdens vliegen

Cruciaal in het beleid is dat mannen deze informatie bij het boeken niet te zien krijgen. Dus zij kunnen het niet gebruiken om zich opzettelijk naast een vrouw te positioneren. Het is echter niet duidelijk hoe en of de luchtvaartmaatschappij van plan is om de non-binaire klanten in het beleid op te nemen.

Het nieuwe initiatief werd aangewakkerd door een enquête die werd gehouden onder vrouwelijke klanten, aan wie werd gevraagd hoe hun reiservaring comfortabeler kon worden gemaakt. Zo onthulde onderzoek van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air in 2022 dat meer dan 50 procent van de vrouwen zei zich zorgen te maken over hun veiligheid als ze alleen reisden.

Reiservaring

Elders zijn er al maatregelen van kracht om vrouwen te beschermen, bijvoorbeeld bij de Indiase spoorwegen. Zij maken gebruik van niet verplichte, maar alleen voor vrouwen bestemde rijtuigen. „IndiGo is trots om de introductie van de nieuwe functie aan te kondigen, die tot doel heeft om de reiservaring comfortabeler te maken voor onze vrouwelijke passagiers”, vertelde IndiGo eerder in een verklaring.

