Last minutes naar de zon door slecht weer razendpopulair: hier gaan mensen heen

Fijne lente heeft Nederland, hè? Allesbehalve, zul je nu waarschijnlijk zeggen. Dat zijn een hoop mensen met je eens, want last minute vakanties naar de zon zijn de afgelopen tijd flink in populariteit gestegen. Dit zijn de landen die de meeste Nederlanders trekken (misschien wil je die dan ontwijken?).

Mocht je inderdaad van plan zijn om de zon op te zoeken, misschien wel wat verder weg dan Spanje of Italië: dit is hoe je een langeafstandsvlucht overleeft. Zoek je ‘t dichter bij huis? In deze steden ben je binnen acht uur.

Last minute vakanties naar de zon

Er is – volgens Zoover – een zogeheten ‘run’ ontstaan op last minute reizen naar de zon. De boekingssite zag dat er in mei en juni 2,5 keer zoveel vliegvakanties naar landen als Spanje, Turkije, Griekenland en Egypte werden geboekt als vorig jaar. En dat een last minute soms écht last minute is, blijkt ook: een deel van de mensen vertrekt al een paar dagen na de boeking.

Wel geven Nederlanders ongeveer hetzelfde uit als vorig jaar, ondanks dat prijzen van vluchten en accommodaties gestegen zijn. Ze kiezen dit jaar simpelweg voor een goedkopere vakantie – korter, bijvoorbeeld, een ‘minder goede’ accommodatie of een land dat minder duur is.

Populaire bestemmingen

De meeste mensen, ruim 34 procent, boekten hun last minute reis naar Spanje. Turkije is daarmee van de troon gestoten en zakt naar 26 procent. Griekenland (20 procent) en Egypte (12 procent) nemen plek drie en vier in.

„We zien een enorme stijging in zoekgedrag naar zonbestemmingen. Dat heeft natuurlijk met het weer te maken. Ook in landen als België, Duitsland en Frankrijk is het weer slecht. We zien dat het zoekgedrag naar alle vakanties met de auto daalt en naar alles met het vliegtuig stijgt”, zegt Reinoud Koot van Zoover. Hij noemt ook dat Nederlanders expliciet zoeken naar reizen die al over een paar dagen vertrekken.

Populaire regio’s bij vakantiegangers zijn deze maanden de eilanden Mallorca in Spanje en Kreta in Griekenland, de Turkse Riviéra en de Rode Zee in Egypte. Reizigers zouden zich bij die laatste bestemming geen zorgen meer maken over de oorlog in het relatief nabijgelegen Gaza, volgens Zoover.

