Facebook en Instagram gaan al je foto’s gebruiken voor AI: zo maak je bezwaar

Het nieuwe privacybeleid van Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, doet de nodige stof opwaaien. Vanaf 26 juni mogen namelijk alle foto’s en berichten die je ooit hebt geplaatst worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Het goede nieuws: als je hier als Nederlander bezwaar tegen indient, wordt deze altijd goedgekeurd. Dat belooft Meta tegen RTL Nieuws. Hoe teken je bezwaar aan?

Meta wil persoonlijke berichten, privéafbeeldingen of online trackinggegevens die jaren oud zijn, gebruiken om modellen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Kortom: Meta krijgt bij zo’n beetje alles wat jij op de platformen hebt gedaan, vrij spel. Het bedrijf zegt Facebook- en Instagramberichten uit Europa nodig te hebben om „belangrijke regionale talen, culturen of trending topics” in hun AI-tools mee te nemen.

Klachten nieuw privacybeleid moederbedrijf Facebook en Instagram

Die beslissing wordt ze niet in dank afgenomen. Actiegroep NOYB (None Of Your Business) heeft hierover elf klachten ingediend bij de privacywaakhonden van de Europese Unie. NOYB heeft de toezichthouders van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Noorwegen, Polen en Spanje gevraagd een spoedprocedure tegen Meta te beginnen om de omstreden veranderingen.

De EU kan bedrijven boetes opleggen tot 4 procent van hun totale wereldwijde omzet bij schending van de privacyregels. Meta stelt een legitiem belang te hebben voor het gebruik van persoonlijke gegevens bij het trainen en ontwikkelen van AI-modellen. NOYB-oprichter Max Schrems zei eerder dat het Europees Hof van Justitie in 2021 al vastgesteld dat dit niet zo is. „Het lijkt erop dat Meta opnieuw schaamteloos de uitspraken van het hof negeert.” Meta kreeg al meermaals boetes opgelegd omtrent privacy.

Hoe teken je bezwaar aan?

Gelukkig is bezwaar maken vrij simpel. Hoe je dat doet?

Ga naar deze link voor je Facebook-account en deze link voor je Instagram-account. Vul het land, je e-mailadres en waarom je bezwaar wilt maken in. Klik op ‘Verzenden’.

Wil je via de app bezwaar maken? Dat kan ook. Via de Instagram-app doe je het zo:

Ga naar je instellingen via de drie streepjes rechtsbovenin je profiel. Scroll naar beneden en klik op ‘Info’. Klik op ‘Privacybeleid’. Klik in de tekst bovenaan op de blauwe link ‘recht om bezwaar te maken’. Vul het land, je e-mailadres en waarom je bezwaar wilt maken in. Klik op ‘Verzenden’.

Via de Facebook-app gaat het als volgt:

Klik rechtsonderin op Menu. Klik op het tandwieltje om bij je instellingen te komen. Scroll naar beneden en klik op ‘Privacybeleid’. Klik in de tekst bovenaan op de blauwe link ‘recht om bezwaar te maken’. Vul het land, je e-mailadres en waarom je bezwaar wilt maken in. Klik op ‘Verzenden’.

Je bezwaar zal dus hoe dan ook worden goedgekeurd, maar hier zit nog wel een ‘maar’ aan. Mocht een familielid bijvoorbeeld een foto van jullie samen plaatsen en geen bezwaar hebben gemaakt, dan mag dat alsnog worden gebruikt.

