Vakantie met hond voor veel mensen een must: dit zijn de favoriete vakantielanden voor Fikkie en Luna

Voor veel mensen met een hond is het ondenkbaar: de trouwe viervoeter naar het asiel brengen als ze op vakantie gaan (we zullen het niet over ‘de boom’ hebben). De hond hoort er nu eenmaal bij, ook op vakantie. Maar wat zijn momenteel de favoriete landen eigenlijk, als het om de vakantie met hond gaat? En wat zijn goede tips van de hondengedragscoach voor zo’n trip?

Interhome, een aanbieder van vakantiewoningen, zocht dat uit. Wat als je dit jaar besluit om niet alleen je koffer, maar ook je hond mee te nemen naar een zonnige bestemming? In Frankrijk heb je de grootste kans om Nederlandse baasjes met hun hond tegen te komen. Frankrijk is namelijk het populairste vakantieland onder Nederlanders die Fikkie en Luna op hun reis niet kunnen missen.

Vakantie met hond is nu met Luna of Max

Fikkie schreven we in de kop, maar wie noemt z’n hond nu eigenlijk nog Fikkie tegenwoordig? De naam Luna was die ouderwetse roepnaam vier jaar geleden al ver voorbij gestreefd (met Max op een verdienstelijke tweede plaats in de Nederlandse hondennamen Top 100). Okay, de rest van de top 5 geven we ook nog even: Bobbie/Bobby, Bella en Pip.

Terug naar de analyse van het vakantiegedrag van Nederlanders die met hun huisdier op vakantie gaan. Het blijkt dat de meeste landgenoten, die met hun dierenvriend op reis willen, dit doen met hun hond. De zoekopdracht ‘vakantie met hond’ kent op Google gemiddeld 5400 zoekopdrachten per maand.

Frankrijk favoriet voor vakantie met hond

Uit de interne data van Interhome blijkt dat Frankrijk bovenaan de lijst staat als favoriete vakantiebestemming voor Nederlanders die hun hond meenemen. Dit zijn de vijf populairste landen waar Nederlanders samen met hun hond van een welverdiende vakantie genieten:

Frankrijk Italië Oostenrijk Duitsland Zwitserland

Op vakantie met je hond betekent extra aandacht

Als je gek bent op bijvoorbeeld je hond is het natuurlijk geweldig als je jouw viervoeter gewoon met je mee kunt nemen op reis. Je huisdier meenemen op vakantie vergt alleen net wat extra aandacht, aldus hondengedragscoach Jorine Harry.

„Jij kunt het wel een goed idee vinden, maar het is belangrijk om te overwegen of het voor de hond ook waarde heeft om mee te gaan. Wanneer je van plan bent om lange tochten te gaan maken, is het belangrijk dat de hond fit genoeg is. De intensiteit van de reis is ook belangrijk om in je overweging mee te nemen. Ben je bijvoorbeeld van plan om met de auto naar de Ardennen te gaan, dan is dit veel minder intensief voor je hond dan een vakantie met het vliegtuig. En ga je naar een warm land, houd er dan rekening mee dat je op de warmste momenten niet op pad kunt gaan met de hond.”

Belangrijke vraag: kan de hond altijd mee op vakantie?

Die (vaak) warme zomermaanden zijn juist populair onder Nederlanders voor de vakantie met hond. Interhome maakt dat op uit de boekingen die in de afgelopen twaalf maanden gemaakt zijn. De maand juli dit jaar favoriet is om met een huisdier op vakantie te gaan. Op plek twee staat de maand juni, gevolgd door augustus.

„Een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen is: kan de hond altijd mee? Overdag over asfalt of een heet strand lopen kan niet omdat dit voor de pootjes van de hond te warm is”, aldus gedragscoach Harry. „Ga dus goed na of je het voor je hond comfortabel kunt houden, bijvoorbeeld door koele plekken op te zoeken tijdens je vakantie.”

„Verder is het belangrijk om de eerste dagen na aankomst wat extra tijd en aandacht voor de hond te hebben en hem vooral ruimte geven om tot rust te komen en niet meteen allerlei uitjes te willen doen. En het is slim om wat herkenbare spullen mee te nemen zoals het eigen speeltje of mand. Zo creëer je toch een stukje thuis”, besluit Harry.

