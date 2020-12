Geen Corona in hondennamen top 100, deze namen staan er wél in

De maand van de lijstjes is weer begonnen. Zo is er ook de jaarlijkse top 100 van de meest populaire hondennamen. Evenals de opmerkelijkste hondennamen top 10, en nee Coronaatje zit nergens tussen, (andere) dranknamen overigens wel.



Roep je Luna of Max op straat, dan is de kans groot dat minimaal een paar honden beginnen te blaffen, of op je af komen gestormd, met de tong uit hun blije hondenbek.

Luna nummer 1

Want Luna en Max zijn in 2020 de populairste hondennamen, met Luna als grote favoriet (en niet alleen in Nederland). Overigens niet heel verrassend: Luna was in de afgelopen vier jaar al drie keer de populairste hondennaam, alleen vorig jaar haalde Max haar in. Nu is ze dus weer terug op nummer 1. Dat blijkt uit onderzoek van huisdierenverzekering Petplan, gebaseerd op data van bijna 9.000 huisdiereigenaren.



Happy Thanksgiving. I’m so thankful that 3 years ago when I was a starving puppy, abandonded in the woods, a kind student took me in and found a forever home for me filled with love and treats. I’m thankful for Joey & my pals at the dog park and here on the Twit. I love you all! pic.twitter.com/Cw2Owgejex — Luna (@luna_rescue_dog) November 26, 2020



– UPDATE VERMISTE HOND – De vermiste hond Luna waar ik gisteravond een oproep over deelde, is gevonden! Ze is oké en weer thuis. Iedereen bedankt voor het delen. ❤️ — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) November 26, 2020

Buddy is nieuw

Kijken we naar de totale top 5 voor alle nieuwe pups dan zijn er weinig verrassingen, deze bestaat uit Luna, Max, Bobbie/Bobby, Bella en Pip. Op plek 6 tot 10 staan opvallend genoeg wel namen die vorig jaar nog niet in de top 10 voorkwamen, zoals Buddy. En ook Charlie, Joep, Ollie en Nala – ook een zeer geliefde kattennaam – zijn ‘naamnieuwelingen’.

Een nader kijkje in de top 100 leert verder dat Kees hekkensluiter is, Pepper prijkt op 88, Beau op 63 staat en Bo op 11. En Baco op 93.



@hansklokmagic ook een Jack Russell ?? Onze hond heet ook #baco en is ook een Jack Russell #toeval of magie ?? pic.twitter.com/XpZa0a2ClW — Teunygoal (@Teunygoal) September 25, 2014



Peptalk: Pepper onze Australian labradoodle is nu 4 1/2 maand, hij groeit als kool, eet als een bootwerker, slaapt als een roos, groot verzamelaar van telefoons, afstandbedieningen, laarzen en sokken. We love him dearly#pepperthepup pic.twitter.com/yA2BeYrynx — Anja Winter (@AnjaMWinter) November 23, 2020

Geen Corona

Ze heeft even gezocht in hun ‘hondendata’, maar nee, hoewel dit jaar een flinke stijging in het aantal (corona)pups te zien was, is er geen eentje Corona genoemd, weet Marélie Sweep van Petplan. „Ook bij deze zogeheten coronapups blijkt dat we kiezen voor bekende namen die al jaren hoog in de top 10 staan.”

Waarom het zo vaak dezelfde namen zijn? „Geen idee! In mijn persoonlijke omgeving hoor ik deze namen eigenlijk nooit. Daar komt Charlie dan weer veelvuldig voorbij.” Zelf is ze dol op „mensen-achtige namen als Ot, Jaap en Sien.” Of Miep, „zo heet mijn hond.”

Tekenfilms

Er zijn ook veel hondenbaasjes die kiezen voor een Gizmo, Simba of Belle. „Tekenfilms zijn razend populair en hebben vaak iets speciaals. Vandaar dat veel baasjes kiezen voor een hondennaam die uit een sprookjesachtige wereld komt.” Balou staat op nummer 1, Mowgli is hekkensluiter op nummer 10, in de tekenfilmnamen top 10.

‘Arme hond’?

En net zoals je soms een babynaam op een geboortekaartje leest waarvan je meteen denkt: ‘arm kind!’ (of: ‘wat origineel’), kiezen baasjes soms ook voor heel opmerkelijke namen voor hun viervoeter. Ook daarvan heeft de dierenverzekeraar een top 10 gemaakt, met op nummer 1 een naam die ook bij baby’s voorkomt. Gucci. Bij het merendeel van de andere top 10-namen is het te hopen dat het bij namen voor hondenpups blijft, zoals Gangster, Tequila en Waffel.



Heette die hond nou tequila? #Boerzoektvrouw — Bas Janssen (@BAJanssen) January 16, 2011

