Frans Timmermans weer boos op Yesilgöz: ‘schuldig’ aan het grote succes van Wilders

We mogen morgen naar de stembus voor de Europese verkiezingen en talkshow Op1 speelt daar deze week uiteraard gretig op in. Gisteravond schoven Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Pieter Omtzigt (beoogd kabinetspartij NSC) aan tafel. Het ging natuurlijk over Europa, of daar zou het over moeten gaan. Frans Timmermans schoot maar weer eens uit zijn slof over Dilan Yesilgöz van de VVD.

Op een zender vijf knopjes verderop, schoot Jack van Gelder bij De Oranjezomer op SBS6 ook al uit zijn slof. Hij ging gisteravond tekeer over Frans Timmermans en zijn partijcollega Jesse Klaver („een vals mannetje”).

Debat Frans Timmermans vs Dilan Yesilgöz

Een dag eerder ging Frans Timmermans ook in tegen de VVD-leider, bij Renze op RTL 4. Yesilgöz zat toen echter aan dezelfde tafel. De twee lieten elkaar totaal niet uitspreken en zo was er amper een touw aan het debat vast te knopen. AD-columnist Angela de Jong sprak van een „do-de-lijk vermoeiend en uitermate kinderachtig” gesprek. Renze Klamer greep op een gegeven moment maar radeloos naar z’n hoofd: „Waar zit ik naar te luisteren?”



Frans Timmermans kon in Op1 dus nogmaals z’n zegje doen, desgevraagd trouwens, maar nu zonder Dilan Yesilgöz. Presentator Tijs van den Brink: „U zegt: ik ben boos, ik ben verdrietig. Ik zal u gisteravond bij RTL praten met Dilan Yesilgöz, dat ging stevig. Ben u bozer op haar dan op hem?” Van den Brink wijst bij zijn vraag op Pieter Omtzigt.

‘Zijn dat dan geen kiezers, die meer dan een miljoen mensen?’

Frans Timmermans: „Nou ja, mevrouw Yesilgöz… Kijk, als ik tegen haar zeg ‘waarom heeft u nou die deur naar Wilders opengezet?’ Want dat is volgens mij de oorzaak van het feit dat wij allemaal verrast zijn door het grote succes van Wilders. Rutte zei ‘nooit’ en Yesilgöz zei ‘ja’. En toen zei ze ‘ja, maar ik kan die kiezers toch niet negeren, uitsluiten?’ Maar ondertussen zegt ze wel dat ze GroenLinks-Partij van de Arbeid uitsluit. Zijn dat dan geen kiezers, die meer dan een miljoen mensen?”

Van den Brink nogmaals: „U bent bozer op haar dan op hem?” Timmermans: „Ik ben echt een stuk bozer op haar omdat ik haar niet consequent vind. Ik verwijt haar echt dat zij eraan heeft bijgedragen dat Wilders een heel groot succes bij de verkiezingen heeft gehaald.”

Reactie Omtzigt op Frans Timmermans

Pieter Omtzigt haakt daar graag even op in: „Dat is wel heel bijzonder. Zeggen dat de enige reden dat de PVV 37 zetels gehaald heeft, is omdat Yesilgöz gezegd heeft dat ze wil samenwerken… Ik denk dat het politieke midden de afgelopen jaren in Nederland hard gefaald heeft om een aantal problemen op te lossen. Die gaan om bestaanszekerheid, die gaan om beter bestuur en dat is ook de reden van deze verkiezingsuitslag. Ik denk dat als mevrouw Yesilgöz die keuze niet gemaakt zou hebben, dat zal ongetwijfeld een zetel gescheeld hebben hoor… Maar zeggen dat het alleen maar lag omdat mevrouw Yesilgöz iets zei voor de verkiezingen…”

Timmermans: „Ik denk dat het meer dan een zetel gescheeld heeft, ik denk dat het fors gescheeld heeft. En wat denk ik ook gescheeld heeft is dat het beeld werd gecreëerd, ook door haar en ook door Wilders, dat alle problemen in dit land met te veel asielzoekers te maken heeft. U zegt dat niet, ik zeg dat niet, maar zij wel. Bovendien is ze begonnen met een grote leugen over nareis op nareis op nareis.” Weer kijkend naar Omtzigt: „Dus ja, ik ben bozer op haar dan op hem.”

